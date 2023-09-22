Secoda获得1400万美元融资，将基于AI的谷歌式搜索引入企业数据

文章概要: 1. 加拿大Secoda公司成功融资1400万美元，计划将AI技术应用于企业数据搜索与管理，使其用户可以像使用Google一样轻松查找、理解和利用公司数据。 2. 这轮融资由Craft Ventures领投，Abstract Ventures、YCombinator和Garage Capital等投资者参与，旨在解决企业中数据碎片化和管理的难题。 3. Secoda公司已经实现了快速增长，其AI平台不仅可以降低数据团队的工作负担，还可以提高数据利用率，有望改变企业数据管理的方式。

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:加拿大Secoda公司日前宣布成功完成一轮1400万美元的融资，旨在将人工智能技术引入企业数据搜索与管理领域。这家总部位于多伦多的公司计划利用这一资本来进一步发展其AI解决方案，使任何企业用户，无论其技术背景如何，都可以轻松地搜索、理解和利用公司数据，就像在Google上查找信息一样简单。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Craft Ventures的联合创始人兼合伙人Jeff Fluhr表示:“如今，企业不仅需要充分了解其数据的来源，还需要利用这些数据做出更高效和明智的决策。Secoda已经构建了一个强大的AI驱动数据协同工具，可以帮助企业实现这一目标。”

Secoda公司的创始人之一Etai Mizrahi在接受采访时指出，目前企业IT架构是由数十个针对不同任务设计的系统构成的，虽然这种安排对组织的有效运作至关重要，但也导致了数据碎片化的问题，各种应用程序之间无法有效沟通，数据难以互通。

他说:“每当员工需要回答与数据相关的问题时，要么在复杂的应用程序中四处寻找，要么打扰数据团队，让他们分散注意力，这使得本来看似简单的问题变得非常复杂。”

为了解决这一知识获取上的障碍，Mizrahi与同事Andrew McEwen合作，在2021年推出了Secoda，这是一个集数据管理和搜索为一体的平台。

Secoda平台与业务智能和转换工具以及数据仓库集成，连接了团队碎片化的技术堆栈，为公司数据建立了一个统一的真相源。此外，借助ChatGPT驱动的助手，用户可以使用自然语言查询编写文档，搜索其公司的新统一数据目录。

Mizrahi解释道:“Secoda不仅提供信息，还提供答案，就像Google一样…我们的客户已经能够利用该平台将入站数据请求量降低了40%以上，将入职时间缩短了50%，将团队花在文档上的时间缩减了90%，为数据团队节省了大量时间。”

在这轮融资后，Secoda计划加强其工程团队，并进行更多的研发工作，特别是在AI方面。公司还计划推出Secoda Monitoring，以帮助数据团队确保他们使用的数据质量高且准确。

Mizrahi解释说:“用户只需点击一下，就应该能够了解哪些资产受到了变化的影响，以及如何减少数据质量错误。将监控集成到发现工具中还将允许企业随时了解数据团队的运营效率，追踪公司技术堆栈中多个工具产生的成本，并帮助企业节省成本。”

过去一年中，Secoda的客户基础增长了五倍，管理着超过1亿个元数据资源（表格、仪表板、列、查询等）。在集成方面，该数据搜索工具目前支持36个流行的数据仓库、业务智能工具和生产力平台，包括Snowflake、dbt和Looker等。

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