在线支付服务商Klarna推出AI图像搜索工具

划重点: 🛍️ Klarna推出新功能，包括名为“Shopping Lens”的AI图像搜索工具。 📹 Shoppable Video扩展到欧洲市场，提供个性化视频体验。 🌐 Klarna引入实体店内产品扫描功能、新的返现计划、单一登录解决方案以及可持续性过滤器。

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:瑞典的在线支付和零售服务提供商Klarna宣布推出一系列新功能，旨在提高用户购物体验。最引人注目的是他们的AI图像搜索工具“Shopping Lens”，允许用户通过拍照快速找到购买的商品，涵盖了超过1千万种商品，包括服装和电子产品，并与应用程序中的搜索和比较工具中的超过5千万家店铺优惠相匹配。

此外，用户还可以比较价格、零售商和评论，以及找到与他们拍照商品相似的其他商品。这一功能目前在美国、英国、德国、瑞典、丹麦和挪威提供。

Klarna还扩展了“Shoppable Video”功能，该功能于2022年10月在美国首次推出，现在已在英国、德国和瑞典上线。这个功能旨在让Klarna从仅仅是支付应用发展为一个让消费者发现商品和推广产品的地方，通过个性化视频体验提供推荐。Klarna指出，美国的平均观看时间已经增加了60%，点击率也在推出“Shoppable Video”后增加了25%。

另一项新功能是实体店内产品扫描，用户可以通过扫描商品条形码获取产品信息，包括顾客评价，以便查看是否在线上有不同颜色或变种可用，或者是否可以以更便宜的价格在其他地方购买。这一功能在英国、美国、瑞典、德国、丹麦和挪威均可使用。

Klarna还推出了全新的返现计划，英国的购物者现在可以在选择“现在支付”、“分3次支付”或“以后支付”时获得高达购买金额的10%的返现。用户可以在结账时在线上或应用中使用返现，以获得下次购物的折扣。Klarna计划在将来将这一返现计划推广到更多市场。

此外，Klarna还开始推出单一登录解决方案，允许用户在参与的零售商处更顺畅地进行登录和结账，用户不再需要创建和记住多个用户名和密码。全球的零售商现在可以整合这一体验。

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