阅文明确著作人身权归属作者 免付费模式由作者选

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息：今日，阅文集团启动系列作家恳谈会，就商业模式、作家生态以及作家合约等大家关切的问题展开讨论。阅文集团新任CEO程武、总裁侯晓楠、总编辑杨晨等新管理团队与多位作家参加。

在会上，针对合同问题，阅文集团方面表示，传言都是误读，新团队不可能在 4 月 27 日刚接手，就在 28 日不了解具体情况下推出新合同或任何新动作。但无论历史问题有多严重，这都是我们当前最首要解决的问题。针对过去多年来合同中遗留下来的不合理之处，应该也必须修改。对于现有合同中在著作权授权、免费模式下的分成权益、作家福利和打盗版等方面，已经明确了修改方向，更具体的修改将在系列恳谈会和作家调研后确认，并在 1 个月内推出新版合同。

针对“著作权”问题，程武明确表示，事实上，著作权包括著作人身权和著作财产权两部分。著作人身权，是作者不可转让、不可剥夺的权利，属于作家独有。阅文绝不会通过任何方式分享或获取这种权利。对于包括改编版权等各种衍生权利在内的著作财产权，将会在双方自愿的前提下，为作者的授权匹配对应的权益。

此外，关于付费和免费模式，侯晓楠表示，目前关于免费阅读的机制还在讨论中。付费阅读肯定要继续巩固并且做大，而未来在考虑免费模式时，也会有明确的作家收益。无论哪种模式，都由作家自主选择。