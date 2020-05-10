给肖像换个古典绘画风格 这个AI网站仅用10天用户突破100万

十年前，日本开发者佐藤(Sato)从东京大学退学时，他还不知道自己患有阿斯伯格综合症。

这种社会交往障碍疾病使得他在步入社会后，很难融入不同的工作环境。比如他曾尝试了多种工作，包括进入护理学校、学习成为一名面包师等等，但最后都没法去适应。

注：图片来自Google Cloud官方博客

(站长之家注：阿斯伯格综合征(AS)属于孤独症谱系障碍(ASD)或广泛性发育障碍(PDD)，具有与孤独症同样的社会交往障碍，局限的兴趣和重复、刻板的活动方式。)

好在，天无绝人之路。不能正常的工作，佐藤决定开始了新的尝试，独立开发了一个人工智能(AI)网站，仅仅 10 天的时间用户就达到了 100 万。

2020 年 3 月，佐藤发布一款由他独立完成的AI工具“AI Gahaku ”，可以将用户上传到该网站的肖像照片生成古典绘画风格的肖像。效果如下：

AI Gahaku使用一个基于pix2pix的ML模型进行风格转化，pix2pix是一种条件生成对抗网络(cGAN)模型，它被设计成将指定的图像作为条件生成逼真的图像。如下：

注：pix2pix生成的图像。左图作为条件，右图为生成的图像

10 天用户从 0 暴涨至 100 万

在开发AI Gahaku过程中，佐藤正是训练了一个基于pix2pix的模型，该模型以上传的照片为条件，生成一幅逼真的古典绘画肖像。

当佐藤在Twitter上分享自己的产品后，这个网站立刻引起了轰动，首先是在日本火了起来，接着又在美国和其他国家引发关注。仅仅用了 10 天的时间， AI Gahaku全球用户从 0 增加到了 100 万。

佐藤还发布了另一个有趣的项目，名为pixel-me，这是一个同样利用pixel 2 pix技术生成8-bit风格肖像的工具，不同之处在于他使用像素化图像来训练这个模型。

注：图片来自Google Cloud官方博客

日运营成本为 20 美元

那么佐藤如何低成本的应对激增的流量呢?

佐藤创建网站时，使用了谷歌云平台服务，特别是Firebase( Google 的移动平台，可帮助开发者快速开发优质应用并发展业务。)、无服务器计算平台Cloud Run和Colab(谷歌提供的免费的云平台)。这让他能够在保持低成本的同时开发AI Gahaku和pixel-me。

尽管AI Gahaku是由一个人创建的，由于Cloud Run的无服务器具备自动扩，这个工具可以自动扩展。现在，佐藤已经将基于pix2pix的ML模型打包为一个容器，并将其部署到Cloud Run中，他就不必根据流量负载手动启动或关闭服务器。

相反，在接收到越来越多的请求后，每个实例都可以在几秒钟内启动。如果流量突然暴涨，则数十或数百个实例几乎立即启动，同时保持在可控的预算范围内。

这意味着佐藤不需要改变系统架构中的任何东西，因为他看到在发布后的 10 天内，每天的流量从 0 增加到 100 万。现在，AI Gahaku的云运行后端使用了 200 个容器。

佐藤表示自己感到很意外，该网站为数百万用户提供了快速而稳定的响应时间，并且是在没有任何设计变化情况下来应对全球流量的激增。

据悉，在目前的负荷下， AI Gahaku每天的运营成本大约是 20 美元，不过但佐藤并没有计划将网站商业化。

佐藤在接受采访的时候表示，“我对创业和网站扩张并不感兴趣。我只想继续创造一些对我来说真正有趣的东西。”他还补充道：“通过谷歌的无服务器云服务，让我可以轻松地探索那些有趣的想法，而不必担心初始成本、可扩展性和持续运营。”

AI Gahaku这款产品让佐藤收到了全球各地的很多回复和很棒的反馈，这大概也是他人生中最有价值和意义的时刻。

注：文章内容参考自google cloud博客。