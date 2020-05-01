百度开展恶意营销账号专项整治，包括百家号等产品

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百度开展恶意营销账号专项整治，包括百家号等产品

2020-05-01 19:48 · 稿源：站长之家

5月1日，百度公司今天发文称，百度移动生态旗下各产品，包括百度新闻、百家号、百度贴吧、好看视频等，即日起启动为期两个月的恶意营销账号专项整治行动。

百度 (1)

以下是百度发布的公告：

作为国内最大的信息入口和知识平台，百度不断压实网络内容治理成效。为落实《网络信息内容生态治理规定》，进一步保护广大网民的相关权益，维护绿色健康的网络传播环境，按照国家和北京市网信办统一部署要求，百度移动生态旗下各产品，包括百度新闻、百家号、百度贴吧、好看视频等，即日起启动为期两个月的恶意营销账号专项整治行动。

本次行动重点针对造谣传谣类营销、冒用机构媒体及公众人物等名义侵权假冒类营销、“标题党”类营销、违规采访类营销及色情三俗类营销等网络恶意营销账号进行清理，对问题账号从严从重处置。

在此次专项整治行动期间，百度相关产品将以周为单位，及时对外公布专项处置成果。同时，百度也欢迎广大用户通过百度投诉举报平台、产品页面投诉反馈入口及 400 电话热线，积极向我们提供相关违规信息线索。

百度投诉举报平台(用户服务中心)：http：//help.baidu.com

百度热线：400-921-3900

接下来，我们也将进一步完善升级内容审核机制，优化平台管理方法，为广大用户缔造一个健康、绿色、良好的网络环境。

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