特斯拉降价！国产Model3价格下调至27.155万元

站长之家(ChinaZ.com) 5月1日 消息:今日上午，特斯拉官方正式宣布国产Model3标准续航升级版基础售价将会调整为人民币 291800 元，根据此基础售价计算，补贴后售价为人民币 271550 元。

特斯拉官方表示，希望通过此次价格调整让更多中国消费者可以享受到更优性价比的特斯拉产品。同时也会坚持直营的销售和服务体系，为车主提供卓越的服务。而在4月29日特斯拉最新一个财报电话会议上，特斯拉CFO称，国产版继续降价空间仍很大。

不过就在一周之前的4月24日，特斯拉中国官网显示，中国制造Model3 标准续航升级版和长续航版售价分别上涨 4500 元和 5000 元，本次先涨价又降价让不少购车用户十分吃惊。

据悉，本次特斯拉国产Model3的降价，与4月份发布的新能源汽车推广应用财政补贴政策有很大关系。根据新能源乘用车补贴要求，售前价格须在 30 万元以下（含 30 万元）才可以获得补贴。而本次特斯拉降价也刚好符合这一要求。

特斯拉的财报数据也十分出色，根据特斯拉公布 2020 年第一季度财报显示，第一季度总营收59. 85 亿美元，仍连续第三个季度取得盈利，超过华尔街分析师预期。上海工厂运营进度好于预期，到 2020 年中期，Model3 生产数量预计将达到每周 4000 辆。