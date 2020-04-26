乐视网发布年度报告：2019年营业收入4.99亿元，全年亏损112.8亿元

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息：今天，乐视网发布了 2019 年年度报告及一季度业绩。报告显示， 2019 年，乐视网实现营收4. 99 亿元，同比下降67.99%;归属上市公司股东净利润为-112. 79 亿元，同比下降175.39%。

其中，运营业务(广告投放业务及付费业务)共计产生营业收入3. 37 亿元，占比69.47%;版权相关业务收入及电视剧发行相关收入0. 278 亿元，占比5.73%，电信增值服务收入0. 83 亿元，占比17.11%。因近年来公司品牌信誉持续受损，公司的广告业务收入、会员及发行业务收入相较去年同期持续下滑。

目前，乐视网主要业务包括付费会员及短视频运营业务、版权业务及电视剧发行收入、广告业务(视频平台广告发布业务)和其他业务等。

2019 年以来，公司及其参股公司积极引入第三方优质资源，陆续与CIBN、芒果TV、华数TV、腾讯视频等内容提供商展开多方面合作，进一步努力丰富视频内容呈现，优化用户体验。不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力，力图恢复上市公司的正常经营。

此外，财报显示，今年一季度，乐视网亏损1. 5 亿元。公司股票存本公告披露后十五个交易日内被深圳证券交易所终止上市的风险。