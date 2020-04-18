首周下载量超 170 万，一夜爆红的好莱坞版抖音「Quibi」能成功吗

引言：拥有现象级关注度的短视频流媒体平台 Quibi 于上周正式上线，Quibi 发布的时机正值全球抗疫、社交疏离之际，许多人必须在家隔离，这与 Quibi 原本的产品定位相悖，但却似乎并不影响它的发布。Quibi 在发布的一周时间里就迅速收获了 170 万下载量。

图片来自 quibi.com

Quibi 的创始人是曾创立梦工厂的卡森伯格（Jeffrey Katzenberg），CEO 是前 eBay、惠普 CEO 梅格·惠特曼（Meg Whitman）。创立两年来，Quibi 获得了来自阿里巴巴、索尼、华纳、高盛银行等公司共计 17.5 亿美元的融资。

Quibi 是一个以手机为主的流媒体平台，与目前火遍全球的短视频平台抖音类似，但与抖音不同的是，Quibi 平台上所有内容都是制作精良，成本高昂的自制剧。在 Quibi 的官网上写着，它想让人们观看专门为手机量身打造、但又堪比电影质量的剧集。

Quibi 平台上内容皆不超过 10 分钟，观众可通过横屏、竖屏的方式观看内容（动图演示），平台特性明显是冲着智能手机时代下的年轻用户，Quibi 当初备受关注的其中一个原因便是仅限于手机上观看。

而 Quibi 有什么独特之处、以短视频形式做剧集会是一个好模式吗？日前 CEO 梅格·惠特曼接受 CNBC 的采访更是表示，Quibi App 正在着手一项新功能，该功能允许用户将手机上的内容投屏到电视上，这是否意味着 Quibi 背离了产品初衷？

Quibi 在发布第一周的下载量就达到了 170 万

Quibi 的首席执行官梅格·惠特曼（Meg Whitman）周一在美国全国广播公司财经频道的「Squawk on the Street」节目中表示，自家的移动流媒体服务 Quibi App 在上线第一周就获得了 170 万的下载量。

Quibi 于上周一在新冠肺炎大流行期间推出，这引发了用户是否会在家里使用屏幕更大的电视的同时使用屏幕更小的移动流媒体平台的疑问。Quibi 的名字是「Quick bite」的缩写，顾名思义，Quibi 最初的设想是用户可以在外出时停下来看点东西，比如排队买咖啡或上下班通勤时，而如今新型冠肺炎的流行使得很少有用户会有产品预设的使用场景。

惠特曼则表示：「事实证明，人们在家里也会有需要使用 Quibi 的时刻。我们实际上并不认为新冠疫情的爆发会影响到我们。」

惠特曼称，Quibi 第一周的下载量已经超出了预期，而目前已注册用户仍在 90 天的免费试用期内。当前下载用户中有 80% 都观看了 Quibi 平台上的节目并观看完至少一集，说明参与度较高。

尽管如此，相对于迪斯尼自家的流媒体服务 Disney+ 的发布来说，Quibi 的用户数量还是相对较少，Disney + 在发布的第二天就宣布拥有超过 1000 万的用户。而与迪斯尼不同，Quibi 是一个全新的品牌，相对来说不如迪斯尼那样家喻户晓，这意味着它需要依靠广告来让自己更为人所知。

随着远程工作模式席卷美国，Quibi 有着众多的潜在客户在家工作，惠特曼表示，该公司正在加快计划，使 Quibi 可以投屏到电视上播放。

惠特曼表示，目前 Quibi 平台第一年的广告资源已经销售一空，从而避免了出现像其他公司在经济不景气的情况下对广告前景的忧虑。

在 90 天试用期结束后，想要继续使用的订阅者可以每月支付 4.99 美元获得节目观看权（有广告），或每月 7.99 美元观看无广告节目。惠特曼表示，即使现在用户钱包收紧，她相信除了基于电视的流媒体订阅用户之外，Quibi 将开辟出自己独特的市场地位。

来自 CNBC，原文标题《Meg Whitman says Quibi reached 1.7 million downloads in first week》