腾讯视频超前点播案最新进展 腾讯要求延期审理

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：去年，腾讯视频因热播剧《庆余年》超前点播付费一事遭到不少用户吐槽，律师逻格斯logics认为其会员再交钱的行为吃相太难看，遂向深圳市南山区人民法院起诉腾讯视频，要求要求确认《腾讯视频超级影视VIP会员服务协议》下的多项条款无效，并赔偿原告经济损失 500 元。

今天，律师逻格斯logics在其微博公开了案件的最新进展，称由于疫情的缘故，本案将在网上开庭，同时腾讯方要求延期审理，因为需要更多时间举证。

对此，逻格斯logics呼吁腾讯视频不要逃避，正面决战，对格式条款的效力展开法律上的论战，拖延时间这种小把戏很不体面。

以下是逻格斯logics的微博原文：

昨天法官来电，告知了两个信息，第一，鉴于疫情影响，本案将采用网上开庭;第二，对方要求延期，因为需要更多的时间举证。

对于第一点，我表示非常理解，对于第二点，我则表示困惑：这个案子从年前立案，到现在已经过去了三个月了，腾讯到底要提交什么证据，三个月还不够梳理的?

法官表示为难：腾讯委托了北京的律师，律师表示他们需要将国内外视频网站的经营模式进行公证。

逻律表示无语：腾讯法务部不是很强么?怎么委托律师了。而且还委托北京律师，这是觉得深圳已经没律师了?还有经营模式怎么公证，无非就是提交对网页的公证，做个公证三个月都不够?

法官小心翼翼：本案比较重大，我们还是要保障双方的诉讼权利，腾讯的律师已经提出了会对国内外的视频网站进行公证，那么公证出证的时间，也不是他们能控制的。

逻律不给面子：网页证据保全出证时间也就是2- 3 个工作日，如果他们受到了公证处的不平等对外，我这边有很多公证处可以给他们介绍。

法官：可是网站很多，需要更长的时间。

逻律：网站多，公证处也很多啊，全国几千家公证处，北京就有几十家，难道还不够帮他们做公证?

法官尴尬地笑了笑：林先生，这样子，我让腾讯把他们想要做的公证先提交过来，如果你这边对真实性没有异议，他们也可以不做公证。

逻律：让他们交过来吧，但是我还说一点，我认为本案争议的焦点，在于腾讯提供的格式条款法律效力，至于其他视频网站怎么样，与本案争议焦点不具备关联性。同时本案已经提供了 3 个月的举证期限(正常是 15 天)，够长了吧，这个时候还无法提交，理应承担举证不能的后果。

法官叹了口气：我让他们先提交过来吧。

逻律：好的。

说实话，我还是呼吁@腾讯视频 不要逃避，正面决战，拿出跟 360 斗的气势，对格式条款的效力展开法律上的论战，学@爱奇艺 玩这种拖延时间的小把戏，真的很不体面。