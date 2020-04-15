水滴筹回应员工殴打轻松筹员工：后者言语威胁污蔑导致

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：今日，针对网传视频“水滴筹暴打轻松筹员工”一事，水滴筹发布声明回应称，网传视频并不全面，此事系因轻松筹员工言语威胁和污蔑导致双方产生肢体冲突和斗殴。目前当事员工正在当地派出所接受调解。水滴筹将继续加强对员工的法治意识教育和管理。

此外，水滴筹还表示，近期，轻松筹团队内部以水滴筹为假想敌，公开张贴“干死水滴筹”的攻击性标语，并且明确针对水滴筹开展了一系列不规范的挑衅、骚扰和破坏小动作，致使线下连续发生数起双方纠纷和冲突事件。水滴筹多次呼吁良性竞争，但沟通无果。

昨日，一则水滴筹员工暴打脚踹轻松筹员工的视频在网上流传，视频中人大喊“水滴筹打人了”“别打了，别打了”。

以下为水滴筹声明全文：

水滴筹就网传殴打视频的声明

1、 4 月 15 日，我们注意到有网友上传所谓“水滴筹员工殴打轻松筹员工”的视频，经核实，网传视频并不全面，此事系因轻松筹员工言语威胁和污蔑导致双方产生肢体冲突和斗殴。目前当事员工正在当地派出所接受调解，水滴筹将尊重和配合警方的处理决定，我们也为我们员工个人的鲁莽行为表示歉意。

2、近期，轻松筹团队内部以水滴筹为假想敌，公开张贴“干死水滴筹”的攻击性标语，并且明确针对水滴筹开展了一系列不规范的挑衅、骚扰和破坏小动作，致使线下连续发生数起双方纠纷和冲突事件。水滴筹多次呼吁良性竞争，但沟通无果。 4 月 1 日，轻松筹山西运城地区员工齐某因破坏水滴筹宣传物料，被水滴筹员工师某制止后，对师某大打出手导致师某鼻骨骨折、脸部多处受伤; 4 月 12 日，轻松筹福建厦门员工杜某破坏水滴筹宣传物料，被当地警方处理，目前已出具道歉信表示此行为系轻松筹公司领导指示下所为。

3、水滴筹将继续加强对员工的法治意识教育和管理。同时，我们也呼吁同行和我们一道严格自律、理性竞争和规范发展，从而造福真正需要帮助的大病患者。衷心感谢社会各界的关注和支持!