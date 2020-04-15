美国自动驾驶汽车初创公司Zoox与特斯拉达成和解

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美国自动驾驶汽车初创公司Zoox与特斯拉达成和解

2020-04-15 10:27 · 稿源：站长之家

周二，Zoox公司表示，他们已经与特斯拉公司(Tesla)达成和解。此前，Zoox承认，特斯拉的一些新员工在加入这家美国自动驾驶汽车初创公司时，持有特斯拉的某些文件。

去年 3 月，特斯拉的律师对四名前员工和Zoox提起诉讼，称这些员工窃取了开发仓储、物流和库存控制业务的专有信息和商业机密。Zoox表示，和解协议要求它向特斯拉支付一笔未披露的金额，并接受审计，以确保其员工没有保留或使用特斯拉的机密信息。

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