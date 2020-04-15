美国自动驾驶汽车初创公司Zoox与特斯拉达成和解

距离小鹏 P7 上市还有十多天的时间，新出行得到了一次专访小鹏汽车自动驾驶产品负责人黄鑫的机会。大家都知道小鹏汽车是选择自研辅助驾驶的车企，区别于传统车企 ADAS 系统 L2 架构的形式，小鹏 XPILOT 系统拥有中央计算平台，模块更加完整，系统具备升级和扩展能力。借着与工程师交流的机会，我们也看看能不能挖到一些关于小鹏 P7 的独家猛料。小鹏汽车自动驾驶系统简介关于小鹏 P7 最吸引我的一个地方就是 XPILOT 3.0 系统，根据