美国自动驾驶汽车初创公司Zoox与特斯拉达成和解

周二，Zoox公司表示，他们已经与特斯拉公司(Tesla)达成和解。此前，Zoox承认，特斯拉的一些新员工在加入这家美国自动驾驶汽车初创公司时，持有特斯拉的某些文件。
去年 3 月，特斯拉的律师对四名前员工和Zoox提起诉讼，称这些员工窃取了开发仓储、物流和库存控制业务的专有信息和商业机密。Zoox表示，和解协议要求它向特斯拉支付一笔未披露的金额，并接受审计，以确保其员工没有保留或使用特斯拉的机密信息。
周二，Zoox公司表示，他们已经与特斯拉公司(Tesla)达成和解。此前，Zoox承认，特斯拉的一些新员工在加入这家美国自动驾驶汽车初创公司时，持有特斯拉的某些文件。
去年 3 月，特斯拉的律师对四名前员工和Zoox提起诉讼，称这些员工窃取了开发仓储、物流和库存控制业务的专有信息和商业机密。Zoox表示，和解协议要求它向特斯拉支付一笔未披露的金额，并接受审计，以确保其员工没有保留或使用特斯拉的机密信息。
据国外媒体报道，丰田汽车已与中国自动驾驶初创企业Momenta达成战略合作，以在中国开发一个用于自动驾驶汽车的高清地图平台。
当地时间周一，自动驾驶市场研究机构Navigant Research发布了自动驾驶技术发展年度排行榜。该排行榜显示，特斯拉在自动驾驶策略方面落后于谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo、通用汽车旗下的自动驾驶子公司Cruise等公司。
在过去的3- 5 年中，“自动驾驶”随着车企、科技展等多方面因素推动，成为了当下推进汽车行业发展的重要关键词之一。由于汽车智能化的飞速发展，越来越多的相关行业在对待自动驾驶的态度上，也快速发生着改变。福特也不例外，在自动驾驶领域不断的探索，希望能够早日实现全品牌汽车的自动驾驶。福特汽车已经宣布将于 2021 年推出具有L4 级别自动驾驶功能的量产车，并将率先应用于物流运输等服务领域。想象一下，如果大范围的应用自
当前，L2 级自动驾驶技术已经实现大规模的商业化运用，进一步向上突破，实现L3 及以上自动驾驶汽车落地，成为了行业共同努力的方向。但同时也有一些车企宣称直接跃过L3 级别，投入L4 级自动驾驶的研发和量产。在自动驾驶领域，以腾讯为代表的软件和云服务提供方，对于量产落地的实现路径，有怎么样的投入和布局?日前，腾讯自动驾驶产品负责人王明明，分享了腾讯对自动驾驶落地应用的破局思路。从需求出发 让用户早日体验到自动驾驶
3月31日据Electrek报道，一位名为Green的黑客在推特上分享了特斯拉新版本自动驾驶软件的功能介绍。特斯拉在开启自动驾驶高级驾驶员辅助系统Autopilot状态下，可以通过车前摄像头检测即将到来的交通信号灯、停车标志及停车线并自动刹停，在驾驶员给出确认信息后，车辆还可以自动通过十字路口。
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉申请了一项专利，该专利涉及如何从其庞大的客户车队中获取训练数据，以训练其自动驾驶神经网络。
特斯拉首席执行官(CEO)马斯克表示，该公司可能会在 7 月 1 日提高全自动驾驶套件(Full Self-Driving suite，FSD)的价格。目前，该套件的价格为 7000 美元。早在，去年 11 月 1 日，在推出“智能召唤”功能时，特斯拉把该套件的售价从 6000 美元提高至 7000 美元。
4月7日据teslarati报道，特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉的完全自动驾驶套件（FSD）可能在今年7月1日迎来涨价。特斯拉美国官网显示FSD价格为7000 美元，不久前还是 6000 美元，这是在特斯拉自动驾驶网络Robotaxi（类似自动驾驶版滴滴，但车辆都是特斯拉汽车）发布后进行的一次涨价。根据马斯克的介绍，等Robotaxi发布后，特斯拉汽车将从消耗品变为赚钱工具，因此，FSD即使涨价也具有很大的选装价值。
距离小鹏 P7 上市还有十多天的时间，新出行得到了一次专访小鹏汽车自动驾驶产品负责人黄鑫的机会。大家都知道小鹏汽车是选择自研辅助驾驶的车企，区别于传统车企 ADAS 系统 L2 架构的形式，小鹏 XPILOT 系统拥有中央计算平台，模块更加完整，系统具备升级和扩展能力。借着与工程师交流的机会，我们也看看能不能挖到一些关于小鹏 P7 的独家猛料。小鹏汽车自动驾驶系统简介关于小鹏 P7 最吸引我的一个地方就是 XPILOT 3.0 系统，根据
?在去年的“自动驾驶投资者日”(Autonomy Investor Day)活动上，特斯拉阐述了其计划的大体思路，即以 "自动驾驶出租车"服务的形式运营自动驾驶特斯拉车队。当然在当时看来，这似乎只是一种幻想，因为按照SAE的标准定义，还没有一家汽车制造商接近完全的、 5 级自主化。尽管如此，实用性、技术、物流和良好的意识等问题都不是埃隆·马斯克所担心的，因为他在周日的Twitter上证实，这项服务将在 2020 年实现功能上准备就绪
据国外媒体报道，为了遏制新型冠状病毒的传播，Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo、通用汽车旗下的自动驾驶子公司Cruise和福特支持的自动驾驶初创企业Argo AI宣布，暂停涉及备用驾驶员的自动驾驶汽车测试。
3月24日据The Information报道称，有知情人士透露，日本科技企业软银集团近日将完成向滴滴出行旗下自动驾驶部门牵头的 3 亿美元投资。此举意味着双方的合作再次加深，也将进一步加速滴滴在自动驾驶领域的进程。但与此同时，软银另一边正在寻求额外募资 100 亿美元，以支持旗下受新冠肺炎疫情影响的企业。
2020年，“新基建”成为了全民关注的焦点。据统计，截止到3月1日，全国有13个省市发布了2020年重点项目投资计划清单，涉及新基建总投资金额约为34万亿。包括5G基建、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等在内的七大板块，涵盖了交通出行、工业生产、民生保障、通信等方方面面。新基建七大领域自动驾驶进入快车道与传统“铁公基”相比，“新基建”带有浓重的产业互联网基因，强调运用许多已经存在的尖端科技、技术去对传统的
在Uber与Waymo围绕自动驾驶汽车技术进行了大约三年的法律纠纷之后，Uber公司的核心工程师承认了从谷歌窃取材料的一项指控。
天眼查数据显示，4月1日，滴滴旗下自动驾驶的运营主体上海滴滴沃芽科技有限公司发生投资人变更，滴滴出行的运营主体——北京小桔科技有限公司退出股东行列，新增程维和滴滴CTO张博为股东，二人分别持股90%和10%。此外，企业类型由有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。
3月17日，重庆市永川区对外公示，百度Apollo中标重庆永川区“西部自动驾驶开放测试基地”建设项目，项目金额为 5280 万元。百度作为国内唯一具备自动驾驶车、路、云、图全栈能力的公司，入选该项目的单一采购供应商。
自动驾驶是近几年汽车行业的一大热点，也是苹果、谷歌等公司都看好的一个领域。自动驾驶行业蕴藏着巨大的商机，并且会有不错的增长势头。消息人士表示，华为设定了一个内部目标，即到 2025 年成为中国领先的自动驾驶汽车平台供应商。
埃隆•马斯克(Elon Musk)曾透露，计划让特斯拉汽车通过外部扬声器与行人“交谈”，不过他没有说明汽车会是如何工作的。
日前，特斯拉(Tesla)提供了一份呼吸机设计流程的幕后报告，其中包括使用汽车零部件。和福特和通用汽车一样，特斯拉的工程师们也在用汽车零件制造呼吸机。特斯拉工程师介绍，特斯拉的呼吸机使用Model3 的信息娱乐系统来为Model3 的车载计算机提供动力，而车载计算机反过来又控制着一个气流歧管。除此之外，该团队还使用了Model3 的触摸屏作为控制器。
特斯拉于 3 月 19 日宣布，将临时关闭其在加利福尼亚州的电动汽车工厂。在这之前，加州当地官员反复讨论其工厂是否应遵循全县范围内的新冠病毒“就地避难”令。根据Protocol.获得的一封新电子邮件，这家硅谷汽车制造商在宣布这一消息后仍努力使工厂保持运营。该县的卫生官员称决定让工厂保持开放是“公共健康风险”。