陈思成索赔乐视网；浑水创始人回应；软银15年首次亏损

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陈思成索赔乐视网；浑水创始人回应；软银15年首次亏损

2020-04-14 15:18 · 稿源：站长之家

陈思成索赔乐视网

昨日，乐视网发布公告称，近日收到收到北京市朝阳区人民法院寄送的《民事起诉状(原告：陈思成(上海)影视文 化工作室》。原告请求判令被告立即收购银石投资代原告持有的乐视体育的0.0914%股权，向原告支付股权收购款2896. 67 万元。

此外，乐视网还在公告中表示，目前乐视体育案件负债约 82 亿余元。公司管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相 关方继续追索、起诉的权利。上市公司 仍坚持并加紧对大股东及其关联方追讨债务偿还，要求大股东及其关联方对公 司今日寸步难行局面负责、采取可实施弥补措施。

QQ截图20200414075102.jpg

浑水创始人回应做空瑞幸

据每日经济新闻报道，近日，浑水创始人卡森·布洛克在接受采访时，针对“做空瑞幸”一事表示，是因为当时不仅收到了匿名报告，还看到了更详尽的数据，这让浑水相信了报告的真实性。

今年 2 月，浑水调研公司发布了一份对“瑞幸咖啡”股票的做空报告。浑水在报告中展示了瑞幸伪造数据等情况。

随后，瑞幸发布公告称，坚决否认浑水做空报告中的所有指控，该报告的论证方式存在缺陷，报告中包含的所谓证据无确凿事实依据，且报告中的指控均基于毫无根据的推测和对事件的恶意解释。

4 月 2 日，瑞幸咖啡“自曝”其公司coo刘剑及其下属等 4 位管理人员，涉嫌财务数据造假，导致公司 2019 年第二季度到 2019 年第四季度虚增了 22 亿人民币销售额。

瑞幸咖啡

软银 15 年首次亏损

近日，软银预计在截至 3 月底的财年中，将出现1. 35 万亿日元运营亏损。

据悉，由于疫情限制了部分外出活动，孙正义投资的许多共享经济初创公司受重击，至少 15 家公司会在疫情期间倒闭。

其中，办公共享公司WeWork和卫星运营商OneWeb出现大幅亏损，后者上月已申请破产。其投资的印度初创酒店公司OYO宣布将在全球裁员 5000 人，并让数千名员工无期限休假。

路透社称，这将使软银集团遭遇 15 年来首次亏损。

软银 孙正义

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