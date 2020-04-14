干货！手把手教你如何创建“丰富网页摘要”提高网站访问量

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干货！手把手教你如何创建“丰富网页摘要”提高网站访问量

2020-04-14 08:34 · 稿源：站长之家

站长之家注：如果网站页面在搜索结果页面有不错的排名，但是却没法吸引用户访问该怎么办?这时候你就要考虑网页的摘要内容是不是太无趣了。本文将跟大家分享如何让网站在搜索结果中展示“丰富网页摘要(Rich Snippets)”效果，让网页更有吸引力，从而提升用户访问量。

你想让自己网页摘要在搜索结果中有怎样的展示?

是这样：

image.png

还是这样：

image.png

本文将更大家分享丰富网页摘要(Rich Snippets)的要点，核心内容包括：

  • 什么是丰富网页摘要(Rich Snippets)?

  • 丰富网页摘要和富文本信息(Rich Results)有什么区别?

  • 丰富网页摘要对SEO带来哪些好处?

  • 怎么做才能实现丰富网页摘效果?

什么是丰富网页摘要(Rich Snippets)?

直白的说，丰富网页摘要更具有视觉吸引力的搜索结果，在标题、描述和URL旁边显示更有价值的附加信息，这些信息主要来自页面上的结构化数据。

下图为ahrefs网页精选摘要的展示效果，其中“SERP中的回顾和常见问题”页面展示了丰富网页摘要效果。

image.png

丰富网页摘出现的情景

丰富网页摘只会出现在包含特定类型信息的页面上，而且还会受到浏览设备类型的限制，比如搜索“how to(如何)” 内容，只有在移动设备上才能显示出丰富网页摘要效果，如下图：

image.png

丰富网页摘要和富文本信息(Rich Results)有什么区别?

你可能看到过“富文本信息”这个专业术语，不少人会把这两者混为一谈。如今SERP(搜寻结果页面)变得更为复杂，对于下面这个页面，是要归类为丰富网页摘要，还是富文本信息呢?

image.png

从投票结果来看，很多人并没有达成共识，包括谷歌搜索官方对这两个术语一样没有确切的说法。

image.png

以下是ahrefs网站对丰富网页摘要和富文本信息的理解：

  • 丰富网页摘要：在常规搜索结果会在网页标题、描述性片段和网址旁边附加一些额外信息。

  • 富文本信息：任何类型的可视化增强的搜索结果，包含从相关结构化数据中提取的信息。丰富网页摘要是富文本信息的类型之一。

  • SERP功能。包括任何不是传统“蓝色链接”的搜索结果。特定的精选摘要、PPC广告、tweet框和搜索功能。任何不是传统“蓝色链接”的搜索结果。特色片段、PPC广告、tweet框等等都属于SERP功能。

丰富网页摘要对SEO带来怎样的好处?

在搜索结果中排名靠前当然很好，但最终让用户点击连接的是摘要的内容。丰富网页摘要有助网页的页面在搜索结果中更具吸引力。下面我们以搜索“nikon  d500”关键词为例：

image.png

排在第一的网页摘要可以说是最吸引人的，因为它充分利用了产品模式，直观展示了大量有用的信息，包括产品的评论和价格展示来建立信任和吸引点击。

您还可以在SERP中展示其它属性，如价格、评论数量、评分或烹饪时间等信息，这些重要的信息是吸引用户点击的关键。例如，可能会有更多的人点击排名第二的页面，原因是丰富网页摘要显示了更为低廉的价格。

需要指出的是，虽然视觉上更有吸引力的摘要可能会带来更多点击，但丰富网页摘要不是提高排名的因素。

怎么做才能实现丰富网页摘要效果?

丰富网页摘要是基于基于特定内容的结构化数据创建的。数据的表格化和组织方式会让谷歌直接抓取信息展示在SERP中和其他用途。举个例子：

同样的信息，比起在摘要中展示一大段文字：

It will take 20 minutes to make the pancakes. Even better， these are low-calorie pancakes—around 80 per serving.

谷歌会更倾向于展示更易于阅读的内容结构化结果，如下

cooking time： 20 minutes

calories： 80

现在，当我们在SEO中提到结构化数据时，通常指的是用schema.org词汇表来标记内容。然后谷歌可能决定使用此标记来丰富搜索结果。

那么，如何实现这种标记结果，以及哪些类型的页面适合这种模式呢?

以下是如何充分利用丰富网页摘要四个简单的步骤

1、检查哪些内容适合做丰富网页摘要

首先，标准的搜索结果摘要已经可以提供基本的内容概览。例如，在我们的大多数文章中，已经没有可以为用户提供额外价值的内容。

image.png

如上图所示，对于这样的博客文章，除了标题、描述和URL之外，我们还需要什么?搜索结果中详细记录了丰富网页摘要的过程。这包括符合搜索结果增强条件的内容类型。

以下是丰富网页摘要标记最常见的用例列表：

  • “如何”标记

  • 产品类型标记

  • 回顾标记

  • 软件标记

  • 常见问题(FAQ)标记

此外还有许多其它的内容可作为标记，这些通常适用于一些相当具体的网站类别，如上面例子提到的菜谱类型网页。以下几种类型也可以采用丰富网页摘要标记方法：

  • 新闻、媒体和娱乐

  • 书籍

  • 教育

  • 事件

  • 数据集

  • 与工作相关的内容

如果你的网站属于上述类型，那么可以检查一下哪些内容和特性可以改善展示的形式，并确定这样做是否有意义。下面以部署FAQ标记为例，实现的效果如下：

image.png

部署FAQ丰富网页摘要是当下比较流行的获取更多SERP位置的SEO策略。即使它被列在产品类型下面，但也可以用在任何有FAQ部分的页面上。

2、 实现结构化数据

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org"，
  "@type": "FAQPage"，
  "mainEntity": [{
    "@type": "Question"，
    "name": "Is it difficult to implement such markup?"，
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer"，
      "text": "No， not at all， there's a lot of plugins and markup generators."
    }
  }，{
    "@type": "Question"，
    "name": "Do SEOs take advantage of the FAQ markup?"，
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer"，
      "text": "Yes， it's quite a popular tactic. While it can provide a lot of value in the SERP， SEOs tend to overuse it to the extent when it's against Google's guidelines."
    }
  }]
}
</script>

你可以选择用Google Tag Manager来部署这段代码。

要注意，这里仅添加对用户可见内容的架构，并遵守谷歌对所选模式类型的指导方针。例如，不要将FAQ标记用于广告目的，它需要由站点本身编写。

注：文中使用的是JSON-LD标记格式，这是谷歌官方推荐，最简单、最不会混乱的格式。

如果你使用的是CMS，部署定制代码就变得非常麻烦，这时候怎么办呢?如果用的是WordPress，就可以用插件搞定。诸如Yoast或Rank Math之类的多用途SEO插件基本上都会支持结构化数据，甚至还有专为部署模式而制作的插件。

Yoast已经可以满足部署FAQ 和“如何”模式需求，但是对于更广泛的模式类型来说，你需要一个更专业的插件。

3、验证标记

通过使用标记生成器和插件，整个标记部署过程变得非常简单。接着还是需要通过谷歌Rich Results Testing Tool(富文本信息测试工具)进行运行测试，才能看到最终是否符合

但是通过谷歌丰富的结果测试工具来运行它是一个很好的实践。这将立即告诉您代码或页面是否符合富文本信息效果。

如果标记已经出于生成状态，你还可以输入URL查看效果。

4. 检测标记页面的性能和错误

接下来就是使用站长工具监测(本文案例中使用的是Google Search Console)，查看富文本信息内容的性能报告，如下图，在谷歌监测网站上所有符合条件的标记类型：

image.png

image.png

选择查看一个部署了丰富网页摘要的类型，报告就会显示URL“有效、无效以及警告”状态。

image.png

如果你应验证了标记，那应该就不会再遇到任何问题。成功部署富文本信息之后，这些内容就会出现在Google Search Console。

结语：

网站利用丰富网页摘要获取更多的关注和点击自然是很好的，但还是要记住，结构化数据背后页面提供的内容才是最为重要的。

谷歌使用结构化数据来帮助构建“Knowledge Graph”知识图表功能，后者正是谷歌提供更多相关的搜索结果的关键，如SERP功能、Knowledge Panels(知识面板)。

理解知知识图表是如何工作的，以及如何利用它优化网站，这是现在和未来几年中一项至关重要的SEO技能。

注：本文编译自ahrefs，原文标题：Rich Snippets： What Are They and How Do You Get Them?


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