干货！手把手教你如何创建“丰富网页摘要”提高网站访问量

站长之家注:如果网站页面在搜索结果页面有不错的排名,但是却没法吸引用户访问该怎么办?这时候你就要考虑网页的摘要内容是不是太无趣了。本文将跟大家分享如何让网站在搜索结果中展示“丰富网页摘要(Rich Snippets)”效果,让网页更有吸引力,从而提升用户访问量。

你想让自己网页摘要在搜索结果中有怎样的展示?

是这样:

还是这样:

本文将更大家分享丰富网页摘要(Rich Snippets)的要点,核心内容包括:

什么是丰富网页摘要(Rich Snippets)?

丰富网页摘要和富文本信息(Rich Results)有什么区别?

丰富网页摘要对SEO带来哪些好处?

怎么做才能实现丰富网页摘效果?

什么是丰富网页摘要(Rich Snippets)?

直白的说,丰富网页摘要更具有视觉吸引力的搜索结果,在标题、描述和URL旁边显示更有价值的附加信息,这些信息主要来自页面上的结构化数据。

下图为ahrefs网页精选摘要的展示效果,其中“SERP中的回顾和常见问题”页面展示了丰富网页摘要效果。

丰富网页摘出现的情景

丰富网页摘只会出现在包含特定类型信息的页面上,而且还会受到浏览设备类型的限制,比如搜索“how to(如何)” 内容,只有在移动设备上才能显示出丰富网页摘要效果,如下图:

丰富网页摘要和富文本信息(Rich Results)有什么区别?

你可能看到过“富文本信息”这个专业术语,不少人会把这两者混为一谈。如今SERP(搜寻结果页面)变得更为复杂,对于下面这个页面,是要归类为丰富网页摘要,还是富文本信息呢?

从投票结果来看,很多人并没有达成共识,包括谷歌搜索官方对这两个术语一样没有确切的说法。

以下是ahrefs网站对丰富网页摘要和富文本信息的理解:

丰富网页摘要:在常规搜索结果会在网页标题、描述性片段和网址旁边附加一些额外信息。

富文本信息:任何类型的可视化增强的搜索结果,包含从相关结构化数据中提取的信息。丰富网页摘要是富文本信息的类型之一。

SERP功能。包括任何不是传统“蓝色链接”的搜索结果。特定的精选摘要、PPC广告、tweet框和搜索功能。任何不是传统“蓝色链接”的搜索结果。特色片段、PPC广告、tweet框等等都属于SERP功能。

丰富网页摘要对SEO带来怎样的好处?

在搜索结果中排名靠前当然很好,但最终让用户点击连接的是摘要的内容。丰富网页摘要有助网页的页面在搜索结果中更具吸引力。下面我们以搜索“nikon d500”关键词为例:

排在第一的网页摘要可以说是最吸引人的,因为它充分利用了产品模式,直观展示了大量有用的信息,包括产品的评论和价格展示来建立信任和吸引点击。

您还可以在SERP中展示其它属性,如价格、评论数量、评分或烹饪时间等信息,这些重要的信息是吸引用户点击的关键。例如,可能会有更多的人点击排名第二的页面,原因是丰富网页摘要显示了更为低廉的价格。

需要指出的是,虽然视觉上更有吸引力的摘要可能会带来更多点击,但丰富网页摘要不是提高排名的因素。

怎么做才能实现丰富网页摘要效果?

丰富网页摘要是基于基于特定内容的结构化数据创建的。数据的表格化和组织方式会让谷歌直接抓取信息展示在SERP中和其他用途。举个例子:

同样的信息,比起在摘要中展示一大段文字:

It will take 20 minutes to make the pancakes. Even better, these are low-calorie pancakes—around 80 per serving.

谷歌会更倾向于展示更易于阅读的内容结构化结果,如下

cooking time: 20 minutes calories: 80

现在,当我们在SEO中提到结构化数据时,通常指的是用schema.org词汇表来标记内容。然后谷歌可能决定使用此标记来丰富搜索结果。

那么,如何实现这种标记结果,以及哪些类型的页面适合这种模式呢?

以下是如何充分利用丰富网页摘要四个简单的步骤

1、检查哪些内容适合做丰富网页摘要

首先,标准的搜索结果摘要已经可以提供基本的内容概览。例如,在我们的大多数文章中,已经没有可以为用户提供额外价值的内容。

如上图所示,对于这样的博客文章,除了标题、描述和URL之外,我们还需要什么?搜索结果中详细记录了丰富网页摘要的过程。这包括符合搜索结果增强条件的内容类型。

以下是丰富网页摘要标记最常见的用例列表:

“如何”标记

产品类型标记

回顾标记

软件标记

常见问题(FAQ)标记

此外还有许多其它的内容可作为标记,这些通常适用于一些相当具体的网站类别,如上面例子提到的菜谱类型网页。以下几种类型也可以采用丰富网页摘要标记方法:

新闻、媒体和娱乐

书籍

教育

事件

数据集

与工作相关的内容

如果你的网站属于上述类型,那么可以检查一下哪些内容和特性可以改善展示的形式,并确定这样做是否有意义。下面以部署FAQ标记为例,实现的效果如下:

部署FAQ丰富网页摘要是当下比较流行的获取更多SERP位置的SEO策略。即使它被列在产品类型下面,但也可以用在任何有FAQ部分的页面上。

2、 实现结构化数据

<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Is it difficult to implement such markup?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "No, not at all, there's a lot of plugins and markup generators." } },{ "@type": "Question", "name": "Do SEOs take advantage of the FAQ markup?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Yes, it's quite a popular tactic. While it can provide a lot of value in the SERP, SEOs tend to overuse it to the extent when it's against Google's guidelines." } }] } </script>

你可以选择用Google Tag Manager来部署这段代码。

要注意,这里仅添加对用户可见内容的架构,并遵守谷歌对所选模式类型的指导方针。例如,不要将FAQ标记用于广告目的,它需要由站点本身编写。

注:文中使用的是JSON-LD标记格式,这是谷歌官方推荐,最简单、最不会混乱的格式。

如果你使用的是CMS,部署定制代码就变得非常麻烦,这时候怎么办呢?如果用的是WordPress,就可以用插件搞定。诸如Yoast或Rank Math之类的多用途SEO插件基本上都会支持结构化数据,甚至还有专为部署模式而制作的插件。

Yoast已经可以满足部署FAQ 和“如何”模式需求,但是对于更广泛的模式类型来说,你需要一个更专业的插件。

3、验证标记

通过使用标记生成器和插件,整个标记部署过程变得非常简单。接着还是需要通过谷歌Rich Results Testing Tool(富文本信息测试工具)进行运行测试,才能看到最终是否符合

但是通过谷歌丰富的结果测试工具来运行它是一个很好的实践。这将立即告诉您代码或页面是否符合富文本信息效果。

如果标记已经出于生成状态,你还可以输入URL查看效果。

4. 检测标记页面的性能和错误

接下来就是使用站长工具监测(本文案例中使用的是Google Search Console),查看富文本信息内容的性能报告,如下图,在谷歌监测网站上所有符合条件的标记类型:

选择查看一个部署了丰富网页摘要的类型,报告就会显示URL“有效、无效以及警告”状态。

如果你应验证了标记,那应该就不会再遇到任何问题。成功部署富文本信息之后,这些内容就会出现在Google Search Console。

结语:

网站利用丰富网页摘要获取更多的关注和点击自然是很好的,但还是要记住,结构化数据背后页面提供的内容才是最为重要的。

谷歌使用结构化数据来帮助构建“Knowledge Graph”知识图表功能,后者正是谷歌提供更多相关的搜索结果的关键,如SERP功能、Knowledge Panels(知识面板)。

理解知知识图表是如何工作的,以及如何利用它优化网站,这是现在和未来几年中一项至关重要的SEO技能。

注:本文编译自ahrefs,原文标题:Rich Snippets: What Are They and How Do You Get Them?