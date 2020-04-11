小鹏G3一季度上险量2331台 仅3月就达1094台

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:据中国汽车研究中心数据显示，小鹏G3 今年一季度上险量 2331 台，仅 3 月就达 1094 台。 2018 年 12 月，小鹏G3 正式上市，定位紧凑型电动SUV，等速纯电续航550km。 2019 年 6 月，小鹏G3 实现 10000 辆生产。
而近日，小鹏G3 又新增了G3 460、G3 460i、G3 520i3 款新车型，预计在 4 月上旬正式销售。
站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:据中国汽车研究中心数据显示，小鹏G3 今年一季度上险量 2331 台，仅 3 月就达 1094 台。 2018 年 12 月，小鹏G3 正式上市，定位紧凑型电动SUV，等速纯电续航550km。 2019 年 6 月，小鹏G3 实现 10000 辆生产。
而近日，小鹏G3 又新增了G3 460、G3 460i、G3 520i3 款新车型，预计在 4 月上旬正式销售。
最近工信部上出现了一款 NEDC 续航 460km 的小鹏 G3 车型，我们从内部相关人员获悉，小鹏汽车 G3 车型将新增三款车型，分别为 G3 460、G3 460i 以及 G3 520i 。这次更新针对续航新增了一款 NEDC 460km 的车型，同时针对科技硬件配置的升级推出了两款车型。目前官方仍未公布价格，预计将在 2020 年 4 月上旬开售。配置方面，小鹏 G3 460、G3 460i 车型 NEDC 综合续航里程达到 460km，而 G3 520i 车型的续航与现款 G3 520 的 NEDC 52
【 3 月 25 日】国际医生节即将到来， 2020 年的医生承受着比往年更多的艰辛与不易，小鹏汽车致敬国际医生节，向所有人送上“关爱购车 6 重大礼”。活动时间为 2020 年 3 月 25 日- 3 月 29 日，活动期间，用户可享覆盖 6 大购车或用车场景的礼遇。用户参与报名即有机会获得小米 10 手机、米家机器人等奖品，定车享“到店下定礼”、交款享“万元伴礼”、交车享“用心关怀礼”、分享购车体验享“分享心得礼”，同时，医护人员购车可
近日，我们从国家工信部发布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十批)中获悉，小鹏G3 将新增综合续航里程为460km续航的两款车型(G3 460、G3 460i)。与此同时，我们通过相关渠道获悉，小鹏G3 将新增G3 460、G3 460i、G3 520i三款车型，预计在 2020 年 4 月上旬正式销售。大体上来说，460i、520i主要针对智能网联板块进行了升级，新车将搭载全新智能网联硬件及生态系统(拥有小鹏P7 大部分的车载智能能力)。续航选择更丰富在即
根据企查查数据显示， 4 月 1 日，广州小鹏智慧出行科技有限公司新投资了一家公司——楚雄小鹏智慧出行科技有限公司。
天眼查数据显示，3月13日，清研华科新能源研究院(南京)有限公司成立，注册资本 2000 万元，法定代表人、董事长兼总经理为王铭东，公司经营范围包含工程和技术研究和试验发展、工业设计服务、信息系统集成服务、会议及展览服务、规划设计管理、创业空间服务等。
4月2日，小鹏汽车宣布扩增并正式销售三款系列车型：G3 460、G3 460i、G3 520i，综合补贴后零售价14. 68 万-19. 98 万元。其中，G3 460i、G3 520i系列车型将搭载小鹏汽车全新的智能网联硬件及智能生态系统，可以实现小鹏P7 大部分的车载智能能力。
天眼查数据显示， 3 月 13 日，小鹏汽车、拜腾等共同成立清研华科新能源研究院，注册资本 2000 万元，法定代表人为王铭东。该公司经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;软件开发;信息系统集成服务;会议及展览服务;项目策划与公关服务;信息技术咨询服务;规划设计管理;创业空间服务;计量服务等。
3月23日消息，近日，保时捷中国总裁及首席执行官严博禹博士表示，保时捷电动汽车Taycan的交付日期预计在 4 月 20 日之后，新车上市交付以及客户服务将是今年保时捷在中国的首要工作。Taycan 4S车型，预计会在年中正式交付，起售价为114. 8 万元人民币。此外，保时捷在国内先推出了Taycan的两款型号，分别为Taycan Turbo和Taycan Turbo S，起售价分别为149. 8 万元人民币以及179. 8 万元人民币。
据国外媒体报道，根据此前所提交的文件，电动汽车汽车厂商特斯拉位于弗里蒙特的工厂，今日起将停工，暂停生产Model3 等电动汽车。
2020年底特律车展（又称北美车展）主办方在3月28日正式宣布取消今年的展会活动，原定在今年6月份举行的车展在取消之后，原本的展厅将被改造成临时医疗设施。在此之前，日内瓦车展也取消了今年的展会，纽约车展则被推迟到今年8月份。受到车展取消的影响，包括丰田、雷诺、日产、大众等原本要在车展上推出的新款电动汽车将会推迟。
本田将在美国和加拿大推出两款 2024 年款的新电动汽车，它们都将基于通用的电动汽车平台。据通用汽车执行副总裁Doug Parks称，汽车制造商已经联手实现“全电动未来”，并“通过扩大规模和提高产能利用率来实现电动汽车业务盈利”。 2019 年的一份报告称，本田正在开发自己的模块化电动汽车平台，但要到 2025 年才能完成。
上海临港微信公众号4月9日发布消息称，特斯拉对外事务副总裁陶琳介绍，目前特斯拉上海超级工厂正开足马力生产，将加速实现 2020 年产 15 万辆的目标。特斯拉今年一季度公布的财报显示， 2019 年特斯拉交付总量约36. 75 万辆电动车，比上年增长50%，勉强完成了全年销售目标。不过特斯拉预计， 2020 年全年销量将突破 50 万辆，这相当于比去年的销量增长36%。
宝马的下一代 7 系列汽车将包括纯电动版本。这家汽车制造商在新闻发布会上宣布，未来的 7 系列汽车将有四个版本：一个是汽油发动机，一个是柴油发动机，一个是插电式混合动力车，一个是全电动汽车。宝马董事会主席Oliver Zipse还称，纯电动版将是四款车型中最强大的一款。
4月9日消息，天眼查数据显示，哈啰单车旗下公司上海钧丰网络科技有限公司新增对外投资，成立阜新市交投益行网络科技有限责任公司，注册资本 100 万人民币，法定代表人为高忠民，经营范围涉及公共自行车智能系统及配件技术开发、新能源电动汽车销售、共享自行车等。
据国外媒体报道，正如此前所报道的一样，产量最大、在生产车型最多的弗里蒙特工厂暂时停止生产之后，电动汽车厂商特斯拉今年一季度的产量和交付量都将会有下滑。
4月2日据electrek报道，特斯拉即将发布2020年第一季度的交付和生产数量，由于冠状病毒危机，华尔街分析师对第一季度预期已下调至77000辆电动汽车。分析师认为欧洲第一季度的特斯拉销量将不超过15000 辆，不仅比上一季度下降了很多，而且比2019年同一季度的数据还低。中国地区第一季度预计总销量将超过12000台。不过北美地区1月和2月的数据均为发布，因此很难估计第一季度北美市场的具体交付数量。
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4月7日，蔚来汽车发布公告称，2020年3月交付汽车 1533 辆，同比增长116.8%，其中包括包括 1479 辆ES6 和 54 辆ES8，蔚来汽车计划于 2020 年 4 月开始交付全新ES8。截至 2020 年 3 月 31 日，ES8 和ES6 的累计交付量为 35751 辆，其中 2020 年第一季度交付 3838 辆。
新学期已经拉开序幕，闭关已久的小伙伴们纷纷期盼着可以在舍友们的开黑队伍中独霸一方，一展风采，但是望着你老旧、卡顿的笔记本电脑，你是否感到力不从心？别担心！ DELL的新学期“装备大升级”活动正在火热进行中 —— 购指定机型赠送迅游网游加速器半年卡、 1 年意外保护免费升级等福利！自活动开启，已经有无数小伙伴拥有了自己的神级装备，现活动已经接近尾声，想要在新学期升级你的作战装备的小伙伴可不要再犹豫啦！那么究竟
作为区块链行业独角兽的币安，在区块链技术和金融创新领域已经作出了一定贡献。据相关数据显示，币安于区块链产业的发展速度非常之快，目前用户量已是全球分布最多的。而回顾2019这一年，恰是币安CEO赵长鹏及其员工在为建造币安和区块链大厦打下基石的一年;只有足够夯实的地基，才能建起摩天大楼。许多人看不到币安CEO赵长鹏及其员工背后的付出，也想象不到他们即将建造的“大楼”会有多高，但是有识之士只要看一眼地基，就能准确?