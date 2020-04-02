瑞幸咖啡盘前暴跌，此前曾遭多家美国律所集体诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:美国当地时间4月2日，瑞幸咖啡盘前股票暴跌，至发稿时20点50分，瑞幸咖啡股价盘前股价下跌超过75%。

据悉，近日美国多家律师事务所发布声明，提醒投资者，有关瑞幸咖啡的集体诉讼即将到最后提交期限，2020 年 4 月 13 日是首席原告截止日期。美国已有多家律师事务所对瑞幸咖啡提起集体诉讼，控告瑞幸咖啡作出虚假和误导性陈述，违反美国证券法。目前，该项集体诉讼已于 2 月 13 日在纽约南区地方法院立案。

在2020年1月31日，浑水（Muddy Waters Research）称收到了一份关于瑞幸咖啡的匿名报告，浑水认为报告内容属实，在官方推特上发布了这份做空报告。而浑水的报告遭到了瑞幸的否认，并回应称报告毫无依据，论证方式存在缺陷，属于恶意指控。

而瑞幸咖啡4月1日收盘价为每股26.20美元，市值大约66. 32 亿美元。瑞幸咖啡2019 年 5 月 17 日在美国纳斯达克交易所上市， 2019年6月初宣布计划 2021 年底开设 1 万家分店。

截至 2019 年 12 月 31 日，瑞幸咖啡共开设 4507 家直营门店，成为中国最大的连锁咖啡品牌，超过了其竞争对手星巴克的门店数量。