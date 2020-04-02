特斯拉纽约工厂一名松下员工确诊感染新冠病毒 累计四名员工感染

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:根据一份内部电子邮件显示，今年 3 月份特斯拉位于纽约布法罗市的太阳能电池板工厂一名松下员工新型冠状病毒检测呈阳性。这是特斯拉美国工厂第四位确诊感染新冠病毒的员工，此前特斯拉内华达州超级工厂的一名员工和加利福尼亚州的两名办公室员工感染该病毒。

目前尚不清楚这名员工何时收到病毒检测呈阳性的结果，但工厂员工在 3 月 28 日收到了相应电子邮件通知。相关的电子邮件内容显示，受感染的员工在 3 月 17 日后没有到过办公室。 3 月 20 日，松下宣布将暂停运营与特斯拉合资的这家纽约工厂两周时间。其中一封电子邮件显示，工厂关闭时间现在至少已经延长到 4 月 19 日。特斯拉也暂停了对纽约工厂的运营。

松下一位人力资源主管在 3 月 28 日的一封电子邮件中告诉员工，公司进行了“彻底的联系追踪”工作，并在 3 月 17 日通知了“所有与该员工有密切联系的员工”。在暂停工厂运营之前，松下还对该员工工位进行了“彻底清洁和消毒”。目前还不清楚松下在此之前是否通知了与受病毒感染员工有过接触的所有员工，因为公司除提供了一份声明外，并没有透露更多细节。

松下于 2 月份宣布，今年晚些时候将停止在纽约工厂生产太阳能电池和组件，从而结束与特斯拉自 2016 年以来近 4 年的合作关系。该公司还在内华达州的超级工厂帮助特斯拉生产电动汽车电池。 3 月 20 日，在内华达州发布“就地避难”命令后，松下开始逐步暂停在内华达超级工厂的运营，一周后特斯拉也照做了。（theverge）