苹果公司日前更新了 Siri,提供有关新冠病毒的相关问题解答。用户可以询问「Hey Siri how do I know if I have coronavirus.」(嘿 Siri 我怎么知道我是否患有新冠病毒),Siri 将询问用户是否患有一系列疾病症状,例如发烧,干咳或呼吸急促。