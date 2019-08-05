小红书在苹果App Store下架；ofo回应“小黄车被5元回收”；字节跳动暂时不会在国外推出手机产品

小红书在苹果App Store下架

8月3日，小红书在苹果App Store下架，已无法搜索下载。

7 月 29 日，小红书在部分安卓应用商城上无法下载，小红书相关负责人回应称，内部正了解情况，很快会有答复。

8 月 1 日，针对“APP在各大应用市场下架”一事，小红书发布声明回应称，已对站内内容启动全面排查、整改，深入自查自纠，积极配合有关部门。

ofo回应“小黄车被 5 元回收”：私自卖车辆属违法行为

近日，针对“ofo报废小黄车 5 元一辆被回收”一事，ofo官方发布声明称，ofo从未将车辆固定资产管理权授予任何第三方，私自占用/变卖车辆属违法行为，ofo将继续协助打击犯罪行为，追查到底、严惩不贷。

此前，有媒体报道称，北京垃圾回收市场废弃的ofo小黄车被以 5 元一辆的价格回收，回收的ofo小黄车经过拆解后每辆车大概能卖十几块到二十几块，而每辆ofo小黄车的制造成本约为 300 元。

字节跳动：暂时不会向国外推出手机产品

7 月 29 日，有媒体报道称，字节跳动将在下半年发布智能手机。对此，字节跳动方面回应称，“字节跳动收购锤子科技团队前，锤子内部就在规划这款手机，手机项目更多是延续之前的规划，满足锤子手机老用户的需求。”

针对此事，近日，字节跳动方面再次作出回应称：“有关我们智能手机开发的报道，严格地说，主要是为了满足锤子现有的中国用户群的需求，手机产品将暂时不会推向美国市场”



