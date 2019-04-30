陌陌回应“探探被下架”；证监会将对乐视网及贾跃亭立案调查；国家市场监管总局调查中国移动

陌陌回应“探探被下架”：正在与相关部门沟通

近日，探探App因为传播淫秽色情等违法违规信息，在Android应用市场被下架。

对此，探探母公司陌陌表示，正在积极与相关政府部门沟通，计划与相关部门通力合作，以便尽快让探探App在相关主题移动应用程序商店重新上架。

而此前，探探方面曾回应称，我们从应用商店获悉，探探App因为违规被从应用商店下架整改，我们将积极配合有关部门的要求，全面自查自纠，深入开展整改，自觉维护健康绿色的互联网生态。

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乐视网：证监会将对公司及贾跃亭立案调查

昨日，乐视网发布公告称，公司及第一大股东贾跃亭分别于 4 月 26 日下午、 4 月 29 日收到证监会《调查通知书》，因公司及贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及贾跃亭先生立案调查。

乐视网表示，在立案调查期间，公司及贾跃亭将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

中国移动：国家市场监管总局正调查本集团是否可能构成反竞争

昨日，国家市场监督管理总局现正在调查本集团四家省公司的定制4G+手机销售的特定销售行为是否可能构成反竞争，特定销售行为包括向分销商支付补贴并对手机制造商设定业绩目标，以期增加四家省公司的特别定制的4G+手机的销售量。同时，中国移动表示已暂停相关销售行为。

据每日经济新闻报道，针对“停售”一事，中国移动方面解释称，停止这种销售行为，不是不卖这种(4G+)手机，而指的是上述的特定销售行为。