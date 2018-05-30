要求员工活100岁怎么回事？华大基因董事长制定奇葩规定

站长之家(Chinaz.com)注：继不能输在娘胎、不能患心脑血管疾病之后，华大基因董事长再爆“惊”句，引发网友热议。5 月 28 日，华大基因董事长汪建在贵阳数博会论坛上再次口出惊人。他称作为基因检测公司，华大基因不允许员工有出生缺陷，并要求员工活到 100 岁。他称：“如果有出生缺陷，就是公司 7000 人的耻辱。说明我们在忽悠社会，盯着别人的钱包，而不是真正从科学出发。我们 1400 多个孩子出生，没有一个有已知的重症出生缺陷。”

汪建这么说，本来可能是想表达通过公司的基因检测可以检查出新生儿可能存在的缺陷，从而保证公司员工的优生优育的意思。但他把自己的计划变成了员工的硬性规定，不但要求员工活到 100 岁，而且还制定了三项规定：出生不能有缺陷，不允许比医院晚发现肿瘤以及不能做电梯。

对此，网友认为，华大基因董事长想给自己公司产品打广告做宣传本无可厚非，但吹牛皮归吹牛皮，你干涉他人权益就不对了。员工吃饭无隐私、不能乘坐电梯，一份工作凭什么对人的干涉可以牵扯到这么多的私人领域呢?还有网友调侃称，华大基因是一家连霍金都进不了的公司，汪建活生生把高新技术公司玩成了传销公司~