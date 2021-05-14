gcorelabs韩国/日本/香港/俄罗斯vps优惠码汇总

gcorelabs是一家成立于2013年的vps云服务器主机商，主要提供独立服务器、VPS以及CDN等业务，数据中心分布全球，非常多，得到很多用户的欢迎，今天就来为大家分享一下gcorelabs的优惠码。

官方网站:https://gcorelabs.com

gcorelabs是创建于2011年的俄罗斯一家IDC服务商，Gcorelabs提供优质的托管服务和VPS主机服务，Gcorelabs有一支强大的技术队伍，对主机的性能和稳定性要求非常高。Gcorelabs在2017年收购了SkyparkCDN并提供全球CDN服务，目标是进入全球前五的网络服务商。G-Core Labs总部位于卢森堡，在莫斯科，明斯克和彼尔姆设有办事处。

数据中心:卢森堡、哈巴罗夫斯克、首尔、莫斯科、新加坡、克拉斯诺亚尔斯克、阿什本和叶卡捷琳堡共8处数据中心。

支持支付方式:PayPal、信用卡、支付宝

从现在开始到12月6日，gcorelabs开启黑色星期五优惠模式，对41个国家和地区的独立服务器进行7折销售，有我们非常喜欢的:香港、日本、韩国、新加坡、新西伯利亚、符拉迪沃斯托克（海参崴）。

gcorelabs优惠码:

根据您选择的支付货币不同，优惠码如下:

美元 —— DEDICDOLLAR

欧元 —— DEDICEURO

卢布 —— DEDICRUBLE