iFixit：一加9Pro可修复性得分为4分

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:今天国外专业拆解机构iFixit发布了一加9Pro拆解的视频以及可修复性评分报告。他们认为一加9Pro修复难度较大，在可修复性等级10分中获得了4分。

在视频中，iFixit详细介绍了与三星Galaxy S21Ultra相似的故障处理过程，后者也没有提供出色的可修复性过程。只是要拿到电池，专家就必须处理各种电线，然后才能断开电池的连接。后面板还用粘合剂粘合以使其气密。

虽然一加9Pro确实比Galaxy S21Ultra略有优势，因为其两块电池上有两个方便的拉条，这使它们更易于卸下。此外，只有在取出电池后才能卸下一加9Pro的四摄像头系统。因此，与之前的一加8Pro相比，该设备的可修复性在大多数情况下不会改变。

iFixit结束了这次拆解后，表示:“它易于拆卸的电池和相对模块化的结构总是很引人注目，但其粘合的后面板阻碍了维修。它的显示器需要拆卸很多零部件才能进入，由于坚韧的粘合剂和弯曲的边缘，如果破裂，将很难移除。” 因此一加9Pro在可维修性列表中获得了满分10的4分，这比Galaxy S21Ultra高出一点，与入门版Galaxy S21相当。