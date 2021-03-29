小米11 Pro正式发布：采用骁龙888 售价4999元起

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:距去年12月小米11发布后，让众多米粉期待的小米11Pro正式在今天晚上的小米春季新品发布会上亮相。那么小米11Pro 有哪些亮点呢?下面一起来看看吧!

在颜色上，小米11Pro有三款配色，分别包括:绿色、紫色、黑色。雷军在发布会上表示，自己最喜欢绿色，象征着春意盎然。

在屏幕方面，小米11Pro采用2K四微曲柔性屏，2K+120Hz+E4高刷屏，10亿色真彩显示。另外支持Dolby Vision，超高动态，可带来惊艳色彩的极致观影体验。搭载大猩猩Victus玻璃，抗摔提升1.5倍，耐磨性提升2倍。

在散热方面，小米111Pro全球首发全相变散热技术，电竞级散热体验。其采用新型相变导热材料，导热能力提升100%，配合2000m㎡大VC，形成固液气三态疾速散热系统。此外，骁龙888顶级性能，满血LPDDR5+UFS3.1。

在电池性能上，官方表示小米率先将新能源汽车电池技术应用于手机，兼顾快充、手感以及大电量。全球首发超级快充「硅氧负极」电池，新材料带来更快充电、更高电池密度，电池容量为5000mAh，为高端旗舰机中的最大电量。其续航表现是同级旗舰NO.1，全部榜单TOP3。

另外，小米还全球首发67W无线闪充，支持67W有线，67W无线，可36分钟同时充满，实现0时差充电体验。

在拍照方面，小米11Pro全球首发 GN2，联合三星打造目前行业最大感光元件，配合尺寸1.4μm，4in12.8μm的单颗融合大像素，超强感光让夜色更纯净。全向8核对焦，全场景秒对焦，及双原生ISO Fusion超高动态范围，逆光也清晰。另外，该手机主摄支持8K电影相机。

据雷军介绍，小米11Pro还是小米首款IP68级防水，全球首发，高透「泄压阀」技术。

在售价方面，小米11Pro8GB+128GB价格4999元，8GB+256GB价格5299元，12GB+256GB价格5699元。手机于今晚10点开启定金预售，于4月2日早上10点全渠道正式开售。