蚂蚁集团起诉一金融服务APP商标侵权获赔100万

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蚂蚁集团起诉一金融服务APP商标侵权获赔100万

2021-03-28 11:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日消息:据中国裁判文书网于 3 月 26 日发布蚂蚁科技集团股份有限公司与海南庆德大信息科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。

杭州铁路运输法院作出判决：被告海南庆德大信息科技有限公司立即停止实施侵犯原告蚂蚁科技集团股份有限公司的第 17251846 号“蚂蚁借呗”、第 13602490 号“蚂蚁金服”、第 16919180 号“蚂蚁花呗”注册商标专用权的行为；被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计 100 万元；被告于本判决生效之日起三十日内，在涉案APP上刊登声明为原告消除影响。

蚂蚁集团公司提出诉讼称，海南庆德公司在其金融贷款产品上使用的“蚂蚁贷款借呗”“蚂蚁借呗贷款花呗”“蚂蚁贷款”标识，与涉案商标主要部分一致，且使用了企业字号中具有极高显著性的“蚂蚁”字样，且使用在了与涉案商标核定使用类别相同的“金融贷款服务”上，恶意明显，极易构成相关公众的混淆，构成对涉案商标专用权的侵害。

蚂蚁集团公司还称，海南庆德公司金融服务APP在多个主流应用平台上公开上架，总下载量近 4 千万，且其作为贷款超市，接入了多个可能涉及假冒、违规的贷款平台，获得了高额的利益，严重扰乱正常的金融秩序，损害蚂蚁集团公司品牌形象，且金融贷款行业与普通公众的资金安全、个人敏感信息安全直接相关，海南庆德公司的行为可能引发大规模金融风险。

杭州铁路运输法院认为，海南庆德公司未经许可，在与涉案商标核定使用服务项目同种的服务上使用与涉案商标近似的标识，足以造成相关公众的混淆，构成对蚂蚁集团公司第 17251846 号“蚂蚁借呗”、第 13602490 号“蚂蚁金服”、第 16919180 号“蚂蚁花呗”注册商标专用权的侵害。

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