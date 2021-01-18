北京充电站运营管理规范：4月起燃油车不得占用充电专用车位

据北京日报报道，近日，北京市《电动汽车充电站运营管理规范》在市场监督管理局网站上公布，将于2021年4月1日起正式实施，《规范》中提到燃油车不得占用充电专用车位。

在新的给管理规范中，电动汽车充电站应引导燃油车不得占用充电专用泊位。其中，在人工辅助充电的电动汽车充电站内，工作人员应对充电站内停车环境进行管理，避免燃油车占用充电车位影响正常充电活动。而在“无人值守”的自助式充电电动汽车充电站内，则宜采用智能化、充电停车一体化等新技术解决非充电车辆、完成充电车辆占用充电车位的问题。

充电站必须配专人巡检。规范提出，人工充电服务的充电站，巡检频率不低于每日一次;自助充电服务的充电站，应根据位置、利用率等对巡检频率进行分级分类管理，巡检次数不低于三个月一次。发现燃油车占用充电专用泊位，应告知车主立即驶离。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟1月13日发布的全国充换电基础设施统计数据，截止2020年12月，全国充电基础设施累计数量为168.1万台，同比增加37.9%。

公共充电基础设施建设区域较为集中在北京、广东、上海、江苏、浙江、山东、安徽、湖北、河南、河北，这些地区建设的公共充电基础设施占比达72.3%。