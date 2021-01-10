北京乘出租或网约车需扫健康宝 如不扫码司机可拒载

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:据央视新闻报道，今天，北京公布了7项加强版网约车出租车行业防控措施。

据悉，从明日起，驾驶员在运营开始前应主动向乘客出示“到访人信息登记二维码”，同时，乘客乘坐巡游出租车或网约车应使用健康宝扫码登记，如乘客不扫码登记，司机可以拒载。

此前，北京市交通委员会发布了《关于进一步规范和加强出租汽车行业新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》称，巡游出租汽车企业、网约车平台公司要建立健全防控工作责任制和管理制度，配备口罩、消毒液等必要的防护物品、设施，做好驾驶员培训和宣传教育，发现异常情况及时报告。进一步加强对本单位人员的健康监测，每日掌握并记录全部所属驾驶员体温状况和“北京健康宝”状态，监控并督促驾驶员落实口罩佩戴和车辆消毒通风等措施，督促从疫情发生地区回京人员落实隔离观察等措施，严防疫情传播。

北京市交通委员会强调，对网约车平台公司、巡游出租车企业和道路客运企业、客运站经营者出现管理人员和驾驶员确诊病例的，除立即约谈、从重处罚外，还要在全行业通报批评，并公开曝光。

以下为防控措施具体内容: