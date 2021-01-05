雷军称不送充电器创意是他首创：五年前就有这个愿望

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:在1月1日的直播中，雷军表示，这次小米11响应科技环保的号召，手机盒里不再标配充电器。自己五年前就有这个愿望，还发起了一个小讨论，当时支持自己的人很少，因为五年前自己的抽屉里就都是充电器，一年前搬到小米科技园扔了好几箱。所以自己当时就在想自己的手机包装盒里能不能不带充电器，如果你需要可以另外选购。

雷军感叹，五年后的今天终于把自己的想法实现了，结果这个消息一出来一周年自己被骂惨了，所有人都觉得小米在抄苹果，其实这个创意是自己最先发起的，还有人说小米抠门，最后没办法所以出了两个版本。

2020年12月28日，小米正式发布了小米11旗舰手机，为呼吁保护环境，小米11本次分为标准版与套装版，在售价相同的情况下，标准版不含充电器，而套装版配备充电器。

在发布会上，雷军表示，原本为了响应苹果的号召，小米11打算不附赠充电器的，但是谁知道这个消息被泄密了，在网上引起了轩然大波，后来经过商量决定，小米11将发布两个版本，标准版以及套餐版，在价格相同的情况下，套餐版多附送了价格100元的氮化镓充电器，但是雷军依旧呼吁消费者选购标准版以支持环境保护。

雷军称:“虽然小米今天被骂了，但小米愿做环保的先行者”。

据悉，小米11全球首发骁龙888处理器，后置1亿像素电影相机，前置2000万像素镜头。售价方面，8+128GB 版3999元，8+256GB 版4299元，12+256GB 版4699元。