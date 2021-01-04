拼多多对跨年晚会供应商及官方账号管控不严的致歉声明

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:近日，有网友爆料称，一名供职于拼多多旗下位于新疆地区多多买菜业务的22岁女性员工，在凌晨1点半下班途中猝死。事情曝出后，迅速引起了网友的讨论。

4日下午，拼多多方面发表回应，在回应中拼多多方面确认，12月29日凌晨拼多多员工张某霏在走路回家路上晕厥倒地，最后不幸离世。

晚间，拼多多发布声明称，拼多多知乎官方账号发布的有关员工意外去世言论系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，该言论不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。此事系拼多多对官方账号管控不严导致，我们向公众表示真诚歉意。

网传截图显示，今早8时许，拼多多知乎官方账号突然发布一则疑似个人言论。经我们排查，该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，该言论不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。

此事系拼多多对官方账号管控不严导致，我们向公众表示真诚歉意。

事件具体情况如下:

（1）该内容系拼多多品牌营销合作公司员工“李某某”编写发布。12月31日，该员工参与了拼多多跨年晚会的内容运营等合作营销任务，用手机登陆了拼多多的知乎官方账户，并保持了登陆状态。

（2）今早8时19分，李某某在地铁上翻看新闻，想要发表一下自己的想法，于是用手机客户端进行了回复。回复后，李某某发现发布账户为此前登陆留存的机构账号，于是立即进行了删除处理。(从发布到删除，间隔不到30秒。)

（3）该内容旋即被网友截图传播，并被误认为是拼多多官方回复。对此，拼多多严正声明:李某某并非拼多多员工，也未获得任何授权，该行为系非合规授权使用拼多多官方账户发表个人言论，不代表拼多多官方态度。事发后，拼多多已经暂停与该供应商合作，修改密码回收账户，并将进一步追究相关人员责任。

（4）拼多多坚决反对李某某所发布的言论。对于该言论造成的负面影响，我们再次表示真诚的歉意，并将立刻对官方账户进行全面排查整改。

附:李某某发来的情况说明