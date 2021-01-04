中信证券：特斯拉Model Y价格下调，产业链公司有望显著受益

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日消息:2021 年 1 月 1 日，特斯拉宣布国产Model Y正式发售，长续航版和高性能版起售价分别为33. 99 和36. 99 万元，相较之前非国产版本价格大幅下调14. 81 万元和16. 51 万元。这也是特斯拉首次在中国开始销售 “SEXY”组合全线产品。

据中信证券研究报告，随着特斯拉国产Model Y正式发售，价格相较之前进口版本大幅下调，有望拉动终端需求大幅提升，叠加欧洲出口需求，产业链公司有望显著受益；汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近，尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

特斯拉 Model Y 在中国的上市取得了成功，在上市当天，由于收到了大量的订单，特斯拉官网甚至曾一度崩溃。网络上还出现了消费者在特斯拉门店排队观看新车的图片。这些信息都显示出了特斯拉 Model Y 的潜力。据了解，该车所处的跨界车市场，是中国汽车市场上规模最大、竞争也最激烈的细分市场之一。

据知名特斯拉配件网站Tesmanian援引消息人士称，在特斯拉宣布发售国产Model Y后的 10 小时内，订单数量飙升至逾 10 万辆。相比同价位的豪华品牌和自主品牌新能源车型，Model Y在品牌力、价格、电池技术和自动驾驶功能上均具有显著优势，具有有成为「爆款」的潜力。