一加Ace 5 Pro发布：搭载骁龙8版 售价3399元起

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:一加科技今天下午正式推出了其最新旗舰手机——一加Ace5Pro，这款新机以其卓越的性能和游戏体验为主要卖点，起售价为3399元。

其中12GB+256GB版本为3399元，16GB+256GB版本为3699元，12GB+512GB版本为3999元，16GB+512GB版本为4199元，而顶配的16GB+1TB版本则为4699元。陶瓷版中，16GB+512GB版本售价4299元，16GB+1TB版本为4799元。

一加Ace5Pro搭载了1.5K6.78英寸的直屏，刷新率达到120Hz，配备高通骁龙8至尊版处理器。手机后置摄像头组合为5000万像素主摄、800万像素超广角和200万像素微距，电池容量为6100mAh，并支持100W长寿版闪充技术。

作为Ace系列的新成员，一加Ace5Pro特别强调其极致的游戏体验。新机首发芯片级游戏技术风驰游戏内核，对芯片底层进行了彻底重构，提供了行业唯一的CPU游戏性能调度和GPU渲染管线重构技术，在同一处理器平台上实现不同的游戏体验。同时，一加Ace5Pro还首发了天工散热Elite系统，这是专为超高性能芯片设计的全新散热系统，也是目前行业最先进的散热VC。

新机支持最新一代灵犀触控技术，对触控逻辑进行了底层优化，并针对电竞游戏场景进行了提升，实现了快速响应优化。一加Ace5Pro还支持雨水触控技术，即使在湿手情况下也能保持精准触控。

屏幕方面，一加Ace5Pro首发了第二代1.5K东方屏，采用最新的8T LTPO电路设计优化屏幕功耗，并配合独家自研屏幕芯片Display P2，实现了1-120Hz的自适应高刷新率，提供了更准确色彩显示和更低功耗。

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