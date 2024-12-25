一加Ace 5首发高性能冰川电池：6400mAh 能量密度达859Wh/L

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:一加科技即将在12月26日推出其最新智能手机——一加Ace5。这款手机将首次搭载新一代冰川电池技术，电池容量高达6400mAh，相较于前一代产品增加了900mAh，同时电池体积实现了缩小。

一加Ace5所搭载的冰川电池采用了新一代硅碳负极电池技术，这种技术相较于传统石墨负极电池技术，显著提高了电池中锂离子的含量。这一技术的应用使得冰川电池的能量密度达到了859Wh/L，创下了新的行业记录。得益于这一超高能量密度，一加Ace5在电池容量大幅提升的同时，机身厚度也得到了优化，仅为8mm，比前一代产品薄了0.8mm。

在显示技术方面，一加Ace5系列手机将配备第二代1.5K东方屏，使用与一加13相同的X2发光材料。这款屏幕的全局最高亮度可达1600nit，峰值亮度可达4500nit。结合游戏HDR的8倍光影效果提升，一加Ace5系列能够确保用户在游戏中能够清晰地看到每一个细节。

为了提高在高光环境下的屏幕可见性，一加Ace5系列采用了超感光增强技术和阳光屏技术。这些技术能够智能识别屏幕内容，并根据环境光线强度智能提升灰阶部分的亮度和对比度。同时，通过多档位的色域拓展方案增强画面色彩饱和度，确保即使在阳光直射的户外环境下，用户也能清晰、准确地看到屏幕内容。

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