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AMD 明确拒绝与 Intel 合并，分析师预测 Intel 未来重组可能性增大

2024-12-15 10:53 · 稿源：站长之家

Intel CEO 帕特・基辛格宣布退休后，外界对 Intel 的未来发展充满了关注。近期有消息传出，美国政府正在秘密讨论如何拯救 Intel，甚至提出了 AMD 与 Intel 合并的假设。然而，AMD CEO 苏姿丰在接受《时代》周刊采访时，明确表示 AMD 与 Intel 合并的可能性非常小。

合并 收购

苏姿丰在采访中指出，基辛格的离职将给 Intel 带来重大变化。她表示，作为同行，自己对基辛格非常尊重，但同时也指出 Intel 新 CEO 的工作将极具挑战性。关于合并的传闻，苏姿丰表示，美国政府并没有这样的意图，AMD 将继续专注于自身的技术发展。

分析师们普遍认为，基辛格的离任可能为 Intel 未来的重组和拆分打开了大门。有专家指出，Intel 可能会选择出售其制造业务，专注于芯片设计。花旗分析师丹利认为，代工业务是 Intel 亏损的主要原因之一，这也是董事会不满的关键所在。

在最近举行的巴克莱全球技术会议上，Intel 的临时首席执行官 Michelle Johnston Holthaus 和 David Zinsner 对公司的代工部门发表了看法。他们承认，如果明年推出的18A 新芯片制造技术未能达到预期，Intel 可能不得不出售该部门。

此前，Intel 一直犹豫是否拆分其代工部门，并希望通过18A 技术与台积电和三星的2纳米芯片制程竞争。然而，基辛格坚持的战略并未成功，导致公司面临每季超过20亿美元的亏损。知名分析人士张忠谋表示，Intel 不应继续追求代工业务，而应把重点放在 AI 领域。

尽管面临挑战，Intel 仍然具有相当的市场影响力。美国政府近期确认向 Intel 提供78.6亿美元的《芯片法案》补助，以期减少对海外芯片的依赖，尤其是台湾地区的依赖。这表明 Intel 在国家安全与经济中扮演着重要角色。

划重点:

🛑 AMD CEO 苏姿丰明确表示与 Intel 合并不可能。

💼 分析师认为，Intel 未来可能拆分制造业务，专注芯片设计。

💰 美国政府已向 Intel 提供78.6亿美元补助，助力其发展。

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