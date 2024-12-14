​胖东来发布新规严控代购行为，禁止用截屏或远程投屏方式支付

胖东来超市在官方网站发布公告，宣布一系列针对代购行为的管控措施。公告指出，代购行为已严重影响了商场的经营安全与秩序，故此决定采取有效措施以维护顾客的购物安全和消费权益。

根据公告，自2024年12月14日起，胖东来将在许昌及新乡地区的超市与烟酒柜实施会员实名制认证。顾客在结账时必须出示电子会员卡的动态二维码，禁止使用截屏或远程投屏的方式支付。此外，针对部分商品，胖东来还将实施限量购买政策，具体的限购商品信息将会在门店公示。

除了限量购买，胖东来还将对个别商品的限购次数进行控制。每位会员每周只能购买一次这些限购商品。为了进一步维护店内秩序，胖东来还将在店内和店外安排专人进行巡查，及时发现并制止哄抢商品、利用商品牟利、加价转售等行为，如遇到不听劝阻的情况，将立即向行政执法部门反馈并依法处理。

此外，针对在店内进行代购的行为，如录播或直播等，胖东来的工作人员也会迅速制止并劝离代购者。这一系列措施旨在规范代购行为，确保每位顾客都能享受到公平的购物环境。

胖东来超市在公告中表示，近年来由于热销商品频频被代购哄抢，商场的经营秩序受到了影响。该公司的董事长于东来表示，将持续研究更严格有效的措施，以控制代购行为，维护商场的正常运营。胖东来会员制度是免费办理的，顾客可通过微信会员小程序或到会员中心进行注册，会员需使用实名信息完善个人资料。

这次代购管控措施的实施，标志着胖东来在维护顾客权益和优化购物环境方面迈出了重要一步。

划重点: 🍀 从2024年12月14日起，胖东来将实施会员实名制和动态二维码支付。 🛒 部分商品实行限量购买，具体信息将公示于门店。 🚓 店内外将有专人巡查，及时制止扰乱经营秩序的行为。

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