AI日报：OpenAI全量上线视频聊天功能；Anthropic最快模型Claude 3.5 Haiku全面开放；巨人网络推游戏大模型千影 QianYing

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1、OpenAI 推出屏幕共享与视频聊天功能，ChatGPT整了个“圣诞老人模式”

OpenAI最近在其高级语音模式中新增了视频聊天和屏幕共享功能，允许用户在移动应用中与ChatGPT进行实时互动。此功能目前对ChatGPT Teams、Plus和Pro用户开放，预计明年1月将扩展至企业版和教育版用户。虽然欧盟及部分国家的用户无法使用，但新功能的推出标志着ChatGPT在交互性和实用性上的重大进步。

【AiBase提要:】 🎥 新增视频聊天功能，ChatGPT可实时响应用户所见内容。 🖥️ 屏幕共享功能上线，用户可在手机上请求ChatGPT提供帮助。 🎅 “圣诞老人模式”上线，用户可以与模仿圣诞老人声音的ChatGPT互动。

2、给力!Anthropic最快模型Claude3.5Haiku现已全面开放

Anthropic公司发布了其最新的Claude3.5Haiku模型，现已向所有用户开放。该模型因其高效性和出色的基准测试表现受到广泛关注，特别适合实时任务和大数据集处理。尽管存在一些功能限制，如不支持网页浏览和图像生成，但其在聊天机器人上的多功能性和与Claude Artifacts的集成提升了用户体验。

【AiBase提要:】 🌟 Claude3.5Haiku现已全面开放，支持图片和文件分析功能。 💰 免费版本受消息限额限制，用户可选择20美元的Claude Pro订阅以获得更多权限。 📈 该模型在多项基准测试中表现优异，适合实时任务和大数据集处理。

3、上海AI实验室推大模型“指纹识别”方法REEF，打击“套壳”行为

在AI时代，保护大型语言模型（LLM）的知识产权显得尤为重要。上海人工智能实验室提出的REEF方法，通过特征表示进行模型指纹识别，能够有效识别“套壳”模型，而不影响模型性能。REEF的鲁棒性和理论保证使其在面对各种微调和改造时依然有效，为打击未经授权使用提供了新的手段。

【AiBase提要:】 🔍 REEF是一种基于特征表示的模型指纹识别方法，不依赖特定层的表示，具有较强的鲁棒性。 💡 该方法通过比较模型在相同样本上的特征表示的中心核对齐（CKA）相似度，识别潜在的“套壳”模型。 📈 实验结果显示，REEF在识别“套壳”模型方面优于现有方法，为保护LLM知识产权提供了新的工具。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2410.14273

4、Runway Act one平替!HelloMeme让表情包视频制作更轻松!

HelloMeme是一款创新工具，旨在简化表情包视频的制作过程。它通过优化注意力机制，使模型能够更精准地捕捉表情和动作细节。HelloMeme的三大组成部分协同工作，提升了视频的生动性和清晰度，同时保持了与SD1.5模型的兼容性。

【AiBase提要:】 🎥 HelloMeme通过优化注意力机制，增强了表情包视频的制作能力，简化了过程。 🤖 它由HMReferenceNet、HMControlNet和HMDenoisingNet三部分组成，协同工作生成高质量视频。 💡 HelloMeme与SD1.5模型兼容，保留原模型功能的同时赋予新能力，提升视频质量。 详情链接:https://songkey.github.io/hellomeme/

5、Meta推出全新水印工具Video Seal 打击AI生成深度伪造视频!

Meta公司推出的Meta Video Seal工具，旨在为AI生成的视频添加几乎不可察觉的水印，以应对深度伪造技术带来的挑战。该工具不仅开源，还能与现有软件无缝集成，增强视频的原创性保护。

【AiBase提要:】 🔍 Meta推出的Meta Video Seal工具可以为AI生成的视频添加水印，抵抗编辑和压缩。 📊 该工具已开源，旨在与现有软件集成，并希望推动行业内的水印技术发展。 🏆 Meta还将推出公开排行榜以比较不同水印方法，促进行业合作与交流。

6、OpenAI CFO透露:新一代 AI 模型开发将耗资数十亿，成本激增!

OpenAI首席财务官在纽约透露，未来构建更高级的人工智能模型的费用将持续大幅增长，预计达到数十亿美元。这一趋势反映了技术进步与市场需求的双重压力，促使公司加大对AI技术的投资。

【AiBase提要:】 💰 OpenAI预计新一代AI模型开发费用将持续激增，达到数十亿美元。 📈 公司正在加大对先进AI系统的投资，未来服务价格可能会上涨。 🎥 新推出的AI视频生成器Sora引发积极反响，为内容创作者提供更多可能性。

7、谷歌、三星联手“掀桌”!全新混合现实头显、AI眼镜曝光，剑指苹果 Vision Pro

谷歌与三星联合推出的新一代混合现实头显和智能AI眼镜，充分展示了在混合现实领域的雄心。这两款设备不仅硬件升级显著，还深度整合了谷歌最新的Gemini AI模型，具备理解用户意图和长期记忆能力，提供个性化服务。支持多种自然交互方式，使用户体验更为流畅。

【AiBase提要:】 🛠️ 新设备支持VR和AR功能，深度应用AI技术，提供个性化服务。 🗣️ 创新交互方式，支持手势、语音和眼动，提升用户体验。 📱 基于Android XR操作系统，现有应用无缝适配，降低开发者门槛。 详情链接:https://android-developers.googleblog.com/2024/12/introducing-android-xr-sdk-developer-preview.html

8、谷歌“王牌” TPU Trillium 开放使用!性能暴涨，AI 模型训练效率再创新高

谷歌最新发布的Trillium TPU现已面向Google Cloud客户开放，其显著提升的性能和效率为AI模型训练带来了新的突破。通过优化的硬件和软件架构，Trillium TPU在训练和推理性能上均实现了显著提升，极大地推动了AI解决方案的开发与应用。

【AiBase提要:】 ⚡ Trillium TPU的训练性能提高4倍，推理吞吐量提高3倍，能源效率提升67%。 💡 Trillium TPU支持大规模AI训练，能够有效分配工作负载，显著加快训练速度。 💰 每美元训练性能提高2.5倍，推理性能提高1.4倍，提供了卓越的性价比。 详情链接:https://cloud.google.com/blog/products/compute/trillium-tpu-is-ga

9、Twelve Labs 正在开发能够分析和搜索视频的人工智能

在数字媒体时代，视频内容的增长速度令人瞩目，但传统的搜索和分析方法却无法满足需求。十二实验室通过人工智能技术，彻底改变了视频理解的方式，能够深入分析视频中的动作、物体和声音，提供更精准的搜索能力。

【AiBase提要:】 🔍 十二实验室的AI模型能够深入理解视频内容，超越传统的关键词搜索。 🤖 该公司专注于视频理解，提供定制化的视频分析工具，适用于多种场景。 🌍 十二实验室在技术创新的同时，注重伦理，确保AI模型的公正性和包容性。

10、xAI与OpenAI薪资对比:马斯克与奥特曼的人才争夺战

随着人工智能行业的快速发展，xAI与OpenAI之间的人才竞争愈演愈烈。马斯克指控OpenAI通过高薪吸引人才，导致竞争对手面临困境。分析显示，OpenAI在薪资上明显高于行业标准，而xAI的薪酬也具竞争力。【AiBase提要:】

💰 xAI与OpenAI在薪资上的差距显著，OpenAI的薪资超出行业标准87%。 👥 马斯克与奥特曼之间的竞争加剧，xAI已招聘多名前OpenAI员工。 ⚖️ 马斯克指控OpenAI反竞争行为，双方在人才争夺中斗智斗勇。

11、OpenAI前算法负责人创立新公司，进军智能陪伴机器人领域

据媒体报道，OpenAI的前资深算法负责人江旭成立新公司“亮源新创”，专注于具身智能陪伴机器人的研发。作为GPT-4的重要贡献者，江旭在OpenAI的职业生涯中参与了多个关键项目，并于2023年离职后成立了该公司。

【AiBase提要:】 🤝 亮源新创专注于具身智能陪伴机器人的研发，旨在提升用户的生活质量。 🌍 公司在深圳和新加坡设有办公室，正在积极招聘人才以推动项目进展。 🧠 亮源新创的机器人将具备感知、学习及与环境交互的能力，适用于多个领域。

12.巨人网络发布 “千影 QianYing” 有声游戏生成大模型

巨人网络在2024年度中国游戏产业年会上发布了 “千影 QianYing” 有声游戏生成大模型，包含 YingGame 和 YingSound 两个核心模型，展示了通过文字描述生成游戏内容的能力。该模型仍在技术打磨中，同时启动了 “千影共创计划”，旨在促进 “游戏 + AI” 领域的发展。

【AiBase 提要:】 🎮 巨人网络发布 “千影 QianYing” 有声游戏生成大模型，推进游戏与 AI 结合。 🔊 模型包含 YingGame 和 YingSound，支持有声可交互游戏视频生成。 🤝 启动 “千影共创计划”，加速游戏创作的技术应用与合作。

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