华为WATCH Ultimate 2非凡探索版官宣11月25日发布

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:今日，华为正式官宣将于11月25日发布年度旗舰智能手表——WATCH Ultimate2非凡探索，这款被业界称为“全能表王”的产品已在华为商城开启预售，提供苍穹黑（6499元）、蔚海蓝(7499元)双配色选择。作为华为穿戴设备的高端力作，该手表首次搭载北斗卫星语音消息功能，并全球首发海豚声呐通信技术，重新定义了户外与水下场景的通信边界。

据介绍，WATCH Ultimate2非凡探索突破性地支持北斗三号短报文服务，用户在无移动网络覆盖的极端环境下，可通过卫星直接发送语音消息，避免传统文字输入的繁琐操作，关键信息传递效率提升300%。这一功能尤其适用于登山、沙漠探险等场景，为户外安全再添保障。

更引人注目的是其首创的海豚声呐通信系统。华为终端BG董事长余承东透露，该技术灵感源自海豚通过声波实现水下定位与沟通的生物特性——声波在水中衰减速度仅为电磁波的千分之一，是理想的水下传播载体。华为研发团队历时三年攻克微型化难题，将专业声纳设备中体积庞大的声波换能器，通过空间优化压缩至0.25毫米厚度（约两张A4纸叠加），成功嵌入手表内部。

这项技术实现两大突破:其一，支持30米范围内手表间文字、语音信息互传，潜水爱好者可无需浮出水面即可沟通;其二，在60米水深触发一键SOS时，手表能自动发送包含精确坐标的求救信号，救援响应时间缩短至分钟级。此前，同类功能仅见于专业潜水设备，且设备体积普遍超过2公斤，而WATCH Ultimate2非凡探索整机重量仅76克，真正实现“把专业声纳戴在手腕上”。

