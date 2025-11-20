一加Ace 6T支持IP66、IP68、IP69、IP69K满级防水

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:今日，一加中国区总裁李杰在发布会上宣布，基于对Ace系列老用户的深度调研，全新一代一加Ace6T将针对用户最关注的三大需求——防尘防水、续航能力、解锁体验进行全面升级。这款新机不仅成为行业首款同时支持IP66、IP68、IP69、IP69K四重防尘防水认证的机型，更标配3D超声波指纹识别技术，重新定义中端旗舰的防护标准。

据李杰介绍，在超万份用户问卷中，"提升防水性能"以37%的投票率位居需求榜首。为此，一加Ace6T在行业普遍采用IP68/IP69双认证的基础上，额外增加IP66与IP69K防护等级，实现从日常泼溅到工业级高压冲洗的全场景覆盖。

"这意味着用户无需再为使用场景纠结。"李杰现场演示时表示，"无论是冬季泡温泉时接打电话，夏季游泳时拍摄视频，还是雨天骑行导航，甚至施工场地使用，Ace6T都能提供可靠防护。"技术团队透露，为实现四重认证，机身结构采用全新密封设计，关键部件采用航天级防水材料，历经32道工序组装，通过1000小时盐雾测试与2000次充放电循环验证。

除防护性能外，用户调研中排名第二的"大电池"需求也得到超额满足。一加Ace6T将首发高通第五代骁龙8旗舰平台，搭载超过8000mAh硅碳负极电池，配合100W有线闪充，实现"充电5分钟，开黑3小时"的续航表现。更值得关注的是，该机标配的3D超声波指纹识别技术，相比传统光学方案解锁速度提升50%，湿手解锁成功率高达99%，且支持心率检测等健康功能。

