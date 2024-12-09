支持多项AI能力 荣耀平板V9官宣12月16日发布

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息:荣耀公司今日宣布，荣耀平板V9将于12月16日正式发布。这款新机型的宣传口号为“轻了，AI了”，强调其超轻薄的机身设计以及丰富的AI功能。

在外观设计上，荣耀平板V9预计将采用四等边无开孔屏幕，实现前后纯平的一体化金属机身设计，提供更加简洁和现代的外观体验。后置摄像头模组采用双圆造型，上方圆圈内为单摄像头，下方为闪光灯，整体设计简洁而不失时尚。

荣耀终端有限公司中国区CMO姜海荣此前透露，荣耀平板V9将引入新的护眼技术。根据荣耀的产品规划，新机有望配备圆偏振光技术，使屏幕发光更接近自然光波动原理，提供更加舒适的视觉体验。此前，荣耀300系列就因其护眼功能被称为“电子叶黄素”。

在性能方面，据爆料，荣耀平板V9将搭载天玑8350处理器，这是一款性能强劲的中端芯片，拥有4个A715大核和4个Cortex-A510能效核心，最高主频可达3.35GHz。与前代相比，天玑8350的CPU峰值性能提升了超过18.4%，跑分达到148.7万。GPU性能相较上一代提升了63.2%，接近旗舰级别的天玑9200，预示着荣耀平板V9在游戏性能上也将有出色的表现。

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