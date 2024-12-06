小米15系列将OTA 支持6km无网双向通话能力

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:小米15系列手机近日迎来了一项重要的更新，其首发搭载的小米星辰无网通功能将通过OTA升级支持6km级的无网双向通话能力。
无网通功能允许用户在没有网络连接的情况下进行双向通话，增强了通信的灵活性和可靠性。用户可以在联系人页面中开启这一功能，并设置为仅联系人可呼叫或公开向附近的人展示位置及可呼叫。
此外，星辰无网通还具备7层信号穿墙能力，即使在高楼大厦或复杂建筑环境中，也能保持稳定的通信连接，减少了信号被阻挡或干扰的风险。
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小米15系列今日推送了澎湃OS2全新版本，新增了重磅功能星辰无网通。在发布会上，小米称这是行业首个公里级无网通话”，半径3.5km内完全无网也能双向通话，这在演唱会、户外探险、紧急救援等场景下具有重要意义。值得一提的是，官方还预告小米15系列、K80Pro预计将在12月底陆续推送6km距离版本，能够实现无网通话的距离更远，实用性更高。
小米15系列发布时公布了星辰无网通”功能，当时预告该功能会在12月开始陆续推送，目前已经开始测试了。在最新的小米15正式版内测OS2.0.25.0.VOCCNXM、小米15Pro正式版内测OS2.0.25.0.VOBCNXM固件中，已经新增了星辰无网通功能，可实现无网语音畅聊。需要注意的是，小米星辰无网通功能需在通话APP中使用，使用该功能前需插入SIM卡并登录小米账号。
近日，在社交媒体上，一位网友针对定制版手机的发货延迟问题发表了评论，半开玩笑地建议小米CEO雷军亲自去生产线上“拧螺丝”以加快进度。雷军迅速回应了这一评论，表示他会立即催促相关部门加快进度。今年，小米15系列手机推出了定制版配色，提供了40种不同的搭配选项，满足了消费者对个性化和时尚的追求。定制版手机仅提供16GB+512GB一种配置，售价定为4999元，与�
今晚在直播中，小米集团卢伟冰透露，小米15系列销量已经突破百万，并且15系列破百万的速度快于14系列。小米15系列于10月29日正式发布，起售价是4499元。Pro版采用6.73英寸全等深四微曲屏幕，分辨率为2K，搭载高通骁龙8至尊版，内置6100mAh超大电池，支持90W有线秒充50W无线秒充。
小米澎湃OS官微预告，小米15系列星辰无网通功能将在本月推送。星辰无网通是小米星辰通信系统”内的功能之一，利用该无网通信功能，可以支持在最大半径3.5公里内的双向通话。我们会基于Beta版用户的反馈进一步优化，让超级小爱尽快和全量用户见面。
今晚，小米集团卢伟冰举行了一次直播活动，在直播中卢伟冰透露，小米15系列销量已经突破百万，并且15系列破百万的速度快于14系列。谈及为何不公布小米15系列销售战报，卢伟冰解释，小米走到现在越来越强大了，越强大越从容，公布战报这个任务可以交给Redmi。未来的旗舰机应该都会取消8G内存，核心是端侧AI大模型对内存占用更多，考虑到未来几年AI能力在手机上的快速应用和普及，建议大家在资金允许的情况下选择更大内存的版本。
小米15系列的销量很快就突破了100万台破100万台的速度比上一代更快。这次小米15Pro的增长速度比标准版多很多。”这次小米1512GB256GB起步售价4499元，直接取消了前代的8GB内存版本小米14的12GB256GB是4299元，相比之下仅涨价200元。
在昨晚的直播中，小米集团总裁卢伟冰表示，小米15系列销量已经突破百万。对于什么人在买小米15系列的问题，卢伟冰透露，除了小米自有品牌用户换机外，最多的还是iPhone，大约20%的用户来自iPhone。同时支持与Macbook镜像投屏，支持苹果办公套件，更支持100文件格式，和各种苹果设备无缝衔接。
今天，小米澎湃OS官微宣布，超级小爱内测即日起开启推送，已通过内测招募的用户可以升级体验，覆盖机型包括小米15、小米15Pro、小米14Ultra、小米14Pro钛金属版、小米14等等。超级小爱是小爱同学的超级AI进化版，致力于打造一个全生态的AI智能助手。比如当你想吃顿好的，刷一些美食推文时，超级小爱可以自动识别餐馆地址，告知距离以及建议通行方式等等。
今日，数码博主数码闲聊站”透露，截止W27，小米15系列是第一波母系新旗舰中唯一激活量过百万的新机，目前激活量在130万左右。第二档销量在60-70万左右，第三档销量25万左右。核心配置上，小米15搭载高通骁龙8至尊版，内置5400mAh电池，支持90W有线秒充50W无线秒充，Pro版则内置6100mAh电池，支持90W有线秒充50W无线秒充。