小米15系列将OTA 支持6km无网双向通话能力

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:小米15系列手机近日迎来了一项重要的更新，其首发搭载的小米星辰无网通功能将通过OTA升级支持6km级的无网双向通话能力。

无网通功能允许用户在没有网络连接的情况下进行双向通话，增强了通信的灵活性和可靠性。用户可以在联系人页面中开启这一功能，并设置为仅联系人可呼叫或公开向附近的人展示位置及可呼叫。

此外，星辰无网通还具备7层信号穿墙能力，即使在高楼大厦或复杂建筑环境中，也能保持稳定的通信连接，减少了信号被阻挡或干扰的风险。

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