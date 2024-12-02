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1、微信公众号可以AI配图了:还支持调整风格和比例

微信公众号最近推出了“AI配图”新功能，旨在帮助内容创作者更高效地选择和插入图片。用户可以通过简短的文字描述生成与文章内容匹配的图片，并对其进行风格和比例的调整。这一创新不仅提升了创作效率，还减轻了版权问题的担忧，目前功能仍在灰度测试阶段

【AiBase提要:】 🖌️ AI配图功能允许用户通过简短描述生成匹配的图片，提升创作效率。 📏 用户可以对生成的图片进行风格和比例的调整，确保最终效果满意。 🔒 此功能扩展至文章封面，减少了因版权问题带来的担忧。

2、阿里云通义万相发布全新图像编辑模型ACE 实现一键图片修改

阿里云通义万相团队推出了全新的图像编辑模型ACE，旨在通过简单的口语化指令，提供便捷的图片生成与编辑服务。ACE支持多种应用场景，并具备强大的图像编辑功能，用户可以轻松实现如修改证件照背景等操作。其核心创新在于Long-context Condition Unit（LCU）模块，确保了高质量的编辑效果。

【AiBase提要:】 ✨ ACE模型通过口语化指令实现便捷的图像生成与编辑，简化了复杂的编辑过程。 🎨 支持多种应用场景，如风格化写真、分镜制作和室内设计，满足用户多样化需求。 🔧 LCU模块确保精准的编辑效果，并为全球开发者提供开源支持，推动智能图像处理技术的发展。 详情链接:https://github.com/ali-vilab/ACE

3、可灵AI宣布推出「AI试衣」功能:1.5模型新增支持「首尾帧」

可灵AI最新推出的「AI试衣」功能，通过上传最少两张图片，用户可以轻松生成模特试穿服装的效果图。此外，1.5模型在图生视频领域的增强，支持视频首尾帧技术，使创作者能够实现更精细的视频控制。可灵AI还推出了「灵感学院」，提供免费课程。

【AiBase提要:】 👚 AI试衣功能允许用户通过上传服装和模特图片，生成试穿效果图，支持多种服饰更换。 🎥 新增的首尾帧技术使得用户可以上传两张图片，精确控制视频的开头和结尾，实现动态过渡。 📚 可灵AI推出的灵感学院，提供免费课程，帮助新手快速掌握AI工具的使用，促进技术普及。

4、虚拟主播带货太僵硬?中科院联手腾讯打造“AI带货王”AnchorCrafter，动作表情自然到位

随着技术的进步，虚拟主播的表现也在不断提升。中国科学院与腾讯合作推出的AnchorCrafter，标志着虚拟主播带货进入了一个新的时代。该工具能够生成自然流畅的带货视频，主播的动作和表情都非常逼真，极大地提升了用户体验。通过AI技术，用户只需提供主播照片和产品信息，便可快速生成高质量的视频。

【AiBase提要:】 🛍️ AnchorCrafter能够生成自然流畅的带货视频，提升观众体验。 🤳 用户只需提供主播照片和产品信息，便可快速制作视频。 📈 实验结果显示，生成的视频质量和动作自然度达到了业界领先水平。 详情链接:https://cangcz.github.io/Anchor-Crafter/

5、Adobe推AI音效生成系统MultiFoley

最近，Adobe与密歇根大学合作研发的MultiFoley人工智能系统，标志着音效生成技术的一次重大突破。该系统能够通过文字提示、参考音频或视频示例生成高质量的音效，音频输出质量达到48kHz，且与视频的同步精度高达0.8秒，显著优于传统系统。

【AiBase提要:】 🔊 MultiFoley系统通过文字、音频和视频输入生成音效，音质达到48kHz。 🎵 平均同步精度为0.8秒，显著优于传统音效系统的表现。 📊 用户研究显示，85.8%的参与者认为其语义一致性优于其他系统。

6、MyTimeMachine:上传50张照片就能预估你各个年龄的长相

MyTimeMachine是一项创新技术，能够通过用户上传的50张自拍照片，个性化地转换面部年龄。这一系统结合全球衰老模型，生成高保真度的年龄变化效果，同时保持用户的身份特征。该技术不仅适用于静态图像，还可扩展到视频处理，广泛应用于影视特效和广告行业。

【AiBase提要:】 🌟 MyTimeMachine结合全球衰老模型和用户个人自拍，实现个性化的年龄转换。 📸 只需50张个人照片即可训练适配器网络，生成真实的年龄变化效果。 🎥 该技术不仅适用于静态图像，还可扩展到视频，实现高质量、身份保留的老化效果。 详情链接:https://mytimemachine.github.io/

7、反向操作!TryOffDiff可一键从模特身上提取衣服 变成标准化的服装图片

TryOffDiff是一项由德国比勒费尔德大学开发的AI技术，旨在解决网购中买家秀与卖家秀之间的巨大差异。通过强大的扩散模型，TryOffDiff能够从照片中提取衣服的特征，生成高清的标准商品展示图，去除背景，效果媲美专业摄影师。

【AiBase提要:】 🧵 TryOffDiff利用AI技术提取衣服特征，生成高清商品展示图。 📸 生成的图片细节清晰，背景自动去除，效果媲美专业摄影。 🛒 该技术有助于提升电商平台的商品展示效果，降低退货率。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/rizavelioglu/tryoffdiff

8、GTX580老旧显卡也能训练 GPT-4，成本高达惊人的十倍

Epoch AI 最近推出了一款互动模拟器，揭示了使用老旧显卡 GTX580训练 GPT-4的可能性，尽管成本高达现代硬件的十倍。研究表明，训练 GPT-4所需的浮点运算次数在1e25到1e26之间，且随着模型规模的扩大，效率通常会降低。

【AiBase提要:】 💰 使用 GTX580显卡训练 GPT-4的成本是现代硬件的十倍，效率较低。 📊 模拟器可以分析不同 GPU 的性能差异，并支持复杂的多数据中心训练模拟。 🔍 该研究旨在深入理解未来硬件需求，以支持大型 AI 模型的训练。

9、加密货币用户说服AI机器人Freysa 转移4.7万美元奖金池

在一场独特的人工智能对抗游戏中，一名加密货币用户成功说服了自主AI机器人Freysa，将价值超过47，000美元的奖金池转给了他。尽管前481次尝试均以失败告终，这位技术作家通过巧妙的提示和对Freysa功能的深刻理解，最终突破了AI的防线，获得了胜利。

【AiBase提要:】 💰 加密货币用户通过巧妙提示成功说服AI机器人Freysa转移奖金池资金。 🤝 玩家愿意捐赠100美元，最终获得Freysa的认可，成功转账。 🧠 Freysa的决策机制仍然神秘，展示了人类在与AI互动中的创造性与机智。

10、马斯克寻求法庭禁令 阻止 OpenAI 转型为盈利公司

最近，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的法律团队向法院申请临时禁令，阻止OpenAI转型为盈利公司，理由是如果马斯克胜诉，OpenAI可能缺乏资金支付赔偿。此外，马斯克指控OpenAI及其投资方微软违反反垄断法，要求投资者不支持竞争对手。

【AiBase提要:】 ⚖️ 马斯克法律团队请求法院阻止 OpenAI 转型为盈利公司，认为其可能面临赔偿风险。 📉 指控 OpenAI 和微软违反美国反垄断法，要求投资者不支持竞争对手。 💰 马斯克曾支持 OpenAI 盈利模式，如今却反对其转型，显示行业内竞争的复杂性。

11、OpenAI希望借助与苹果合作在年底前用户达到10亿

OpenAI正全力以赴追求到2025年拥有10亿用户的目标，计划通过推出新产品、建设数据中心及与苹果的合作来实现增长。自ChatGPT推出以来，用户已增至每周2.5亿活跃用户。公司在硅谷融资60亿美元，并计划继续扩展资金，以支持发展。

【AiBase提要:】 ✨ OpenAI目标到2025年用户达到10亿，并借助与苹果的合作加速增长。 💰 该公司在硅谷历史上完成了最大规模的融资，筹集60亿美元，计划继续扩展资金。 📈 生成性人工智能在生产和安全管理中的应用正在迅速增长，越来越多的企业开始重视其潜在价值。

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