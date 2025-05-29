首页 > 原创 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

AI日报：DeepSeek开源新版R1-0528；字节发布图像Agent小云雀AI；可灵2.1重磅上线

2025-05-29 15:23 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、DeepSeek R1-0528震撼发布:免费128K上下文，性能直逼OpenAI o3!

DeepSeek R1-0528版本发布，支持128K超大上下文，推理能力和代码生成能力大幅提升，且保持免费使用。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 支持128K超大上下文，文本召回测试准确度显著提升，适合复杂任务。

💻 代码生成与写作能力优化，生成速度快且准确，媲美顶级模型。

💰 免费开放策略降低使用门槛，挑战传统AI商业模式。

详情链接:https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528

2、字节发布图像Agent“小云雀AI” 打造一键爆款创作神器

字节跳动推出了全新的图像Agent‘小云雀AI’，这款智能创作工具能够通过简单的指令快速生成高质量的视频和图片，降低了内容创作的技术门槛。

【AiBase提要:】

🌟 用户只需一句指令，‘小云雀AI’就能主动思考并生成爆款视频与图片，实现‘灵感即所得’。

📚 基于字节自研‘云雀’大模型，融合深度学习与多模态技术，提供强大的图像生成与视频编辑能力。

📱 当前已上线安卓客户端，iOS版本预计6月发布，有望推动AI创作向更广泛应用场景发展。

3、可灵2.1重磅上线:价格降65%，性能显著提升

可灵2.1正式上线，价格大幅降低65%，性价比显著提升。新增三个质量模型，满足不同用户需求。生成效果优于前版本，速度更快，适合短视频和广告制作。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 可灵2.1价格大幅降低65%，性价比显著提升。

⚡ 新增标准版、高品质版与大师版三种模型，满足不同用户需求。

📈 生成效果优于前版本，速度更快，适合短视频和广告制作。

4、全球首款AI代理浏览器Opera Neon发布，智能聊天与自动化任务引领Web4.0时代

Opera Neon作为全球首款代理型浏览器，通过AI驱动的智能聊天、任务自动化及内容创作功能，重新定义了网络体验。

image.png

【AiBase提要:】

🌐 Opera Neon是全球首款“完全代理型”浏览器，能主动执行搜索、表单填写、购物等任务，提升用户效率。

💬 内置AI助手Neon Chat支持多语言交互，能从网页提取信息并提供上下文相关答案，让交互更自然。

💻 Neon Make通过简单指令生成游戏、网站等内容，一站式体验从创意到成品的全过程，释放创造力。

详情链接:https://www.operaneon.com/

5、Meta 发布 Multi-SpatialMLLM:引领多模态 AI 的空间理解革命

Meta 与香港中文大学合作推出 Multi-SpatialMLLM 模型，通过整合深度感知、视觉对应和动态感知三大组件，显著提升了多模态大语言模型的空间理解能力，在多项基准测试中表现出色。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 Multi-SpatialMLLM 模型通过三大组件突破单帧图像分析限制，增强空间理解能力。

📊 新模型利用 MultiSPA 数据集及五项任务训练，大幅提升了多帧空间推理能力。

🏆 在多项基准测试中，Multi-SpatialMLLM 准确率显著提高，超越传统模型。

6、通义实验室、北大发布新技术ZeroSearch 让LLM检索能力激活，成本降低88%

ZeroSearch 是一项创新框架，通过模拟搜索引擎激活大语言模型的检索能力，大幅降低训练成本达88%，同时提升模型的推理清晰度与答案提取效率。

【AiBase提要:】

✨ ZeroSearch 利用大语言模型生成检索文档，无需真实搜索，显著降低训练成本与噪声干扰。

🔍 框架采用结构化训练模板和“模拟微调”策略，提升生成文档质量及模型泛化能力。

🚀 实验表明，ZeroSearch 性能优于传统方法，尤其在大规模模型中表现更佳，推动智能检索技术发展。

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2505.04588

7、字节推出全新 AI 剪辑应用 “剪小映”，轻松记录生活瞬间

字节跳动推出新应用“剪小映”，主打AI视频剪辑，降低创作门槛，让用户轻松制作高质量视频。

image.png

【AiBase提要:】

🎥 字节推出 “剪小映” 应用，助力用户轻松制作高质量视频。

🤖 应用集成 AI 技术，降低视频创作门槛，鼓励用户分享生活。

💡 火山引擎豆包大模型为应用提供强大支持，提升视频处理效率。

8、MotionPro炸场!AI视频生成革命来袭，40ms一帧精准控制，影视游戏行业要变天

MotionPro是一款专为图像到视频生成设计的精密运动控制器，通过区域轨迹和运动掩码技术实现精细化控制，为视频生成带来灵活性和精确性。

image.png

【AiBase提要:】

✨ MotionPro通过区域轨迹和运动掩码技术，解决了传统I2V生成中运动控制粗糙的问题，实现更自然、细腻的效果。

🎥 同时控制物体与镜头运动，无需特定数据集，支持复杂镜头和物体轨迹的精准生成。

🌐 开源生态支持，提供优化的训练框架和数据构建工具，助力开发者快速上手并推动行业进步。

详情链接:https://huggingface.co/papers/2505.20287

9、马斯克的xAI与 Telegram 达成3亿美元合作协议，推出Grok AI聊天机器人

Telegram与xAI合作，xAI支付3亿美元部署Grok AI聊天机器人，提升Telegram用户体验并增加收入。

【AiBase提要:】

Telegram与xAI合作，xAI支付3亿美元用于部署Grok AI聊天机器人。

Grok AI将提升Telegram用户交流体验，提供智能化聊天服务。

合作将使Telegram盈利模式多样化，推动社交媒体智能化进程。

10、OpenAI CFO 透露:重组新架构为未来可能的IPO打开大门

OpenAI正在进行组织重组为IPO做准备，但上市时机取决于市场氛围。微软投资超130亿美元，OpenAI转型公共利益公司平衡股东回报与社会责任。

【AiBase提要:】

🌟 OpenAI正在重组架构，为未来的IPO铺路，但上市需视市场状况。

💰 微软投资超130亿美元，OpenAI转型公共利益公司兼顾股东与社会责任。

📈 稳定性是关键，上市需公司准备充分且市场窗口合适。

11、像素蛋糕 “方糖大模型” 成功获批，成为国内影像行业首个备案图像大模型

像素蛋糕自主研发的‘方糖大模型’通过国家网信办备案，成为影像行业首个获官方资质的应用级图像大模型，标志着技术突破与合规性，将在广告、影视等领域推动行业发展。

【AiBase提要:】

🌟 方糖大模型成功通过国家网信办备案，成为国内影像行业首个获官方资质的图像大模型。

🚀 自主研发彰显像素蛋糕在AI技术领域的实力与创新能力，推动图像生成技术发展。

🔒 符合国家政策要求，确保用户使用环境的安全与可靠性，树立行业新标杆。

12、开源+低成本!Paper2Poster让学术论文秒变学术海报

Paper2Poster是一款通过自动化技术将学术论文转化为多模态海报的工具，显著提升了学术传播效率，降低了成本。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 核心功能:将PDF论文自动转化为结构清晰、视觉友好的学术海报，效率远超传统手动方式。

💰 开源与低成本:生成一张海报仅需0.005美元，开源特性降低学术工具使用门槛。

📊 创新评估机制:发布100个论文-海报对的数据集，推动多模态内容生成领域规范化发展。

详情链接:https://arxiv.org/abs/2505.21497

13、Resemble AI开源TTS Chatterbox ，性能直逼超越ElevenLabs

Chatterbox是一款基于开源的TTS模型，具有卓越的性能和创新功能，包括实时合成、零样本语音克隆和情感夸张控制等，成为行业焦点。

【AiBase提要:】

🌟 Chatterbox基于0.5B规模的LLaMA架构，训练数据超50万小时，盲测中63.75%的听众更偏好其真实感和流畅度。

⚡ 支持实时合成，延迟低于200ms，且具备零样本语音克隆与情感夸张控制功能，为开发者提供高度灵活性。

🔒 开源特性降低门槛，同时嵌入水印技术确保内容可追溯，展现开源与商业化的双轨战略。

详情链接:https://github.com/resemble-ai/chatterbox

14.蚂蚁集团开源 Ming-lite-omni: 首个媲美 GPT-4o 的开源多模态模型

蚂蚁集团宣布全面开源多模态模型 Ming-lite-omni，具备 220 亿参数，标志其 AI 技术的新高度，能够与 GPT-4o 相媲美。

QQ20250529-151554.png

【AiBase 提要:】

🌟 220 亿参数的 Ming-lite-omni 模型展现了强大能力。

🚀 模型权重和推理代码已向公众开放，促进开发者使用。

📈 性能对标 GPT-4o，成为开源多模态领域的重要选择。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • DeepSeek更新R1推理AI模型，已发布Hugging Face

    更新后的 R1 拥有 6850 亿个参数，体量庞大。由于模型规模极大，普通消费者级别的硬件很可能无法直接运行。

    ​DeepSeek ​DeepSeekR1大模型 ​DeepSeekR1

  • DeepSeek上新！开源发布DeepSeek-Prover-V2-671B新模型

    快科技4月30日消息，今日，DeepSeek 今日在 AI 开源社区 Hugging Face 发布了一个名为 DeepSeek-Prover-V2-671B 的新模型。据介绍，DeepSeek-Prover-V2-671B 其参数量达到6710亿，使用了更高效的 safetensors 文件格式，并支持 BF16、FP8、F32 等多种计算精度，方便模型更快、更省资源地训练和部署。在模型架构上，该模型使用了DeepSeek-V3架构，采用MoE（混合专家）模式，具有61层Transformer层，7168维隐藏层。同时支持超长上下文，最大位置嵌入达163840，使其能处理复杂的数学证明，并且采用了FP8量化，可通过量化技术减小模型大小，提

    ​DeepSeek ​AI模型发布 ​开源社区

  • AI日报DeepSeek入选2025年度十大IP；快手推出AI作图工具 Poify；字节跳动开源代码模型Seed-Coder

    本文介绍了AI领域多项最新进展：1）快手推出电商AI作图工具Poify，提升商品展示效率；2）字节跳动开源8B参数代码模型Seed-Coder，展现强大编程能力；3）DeepSeek App入选2025全球十大IP；4）Claude AI新增网页搜索功能；5）苹果发布移动端视觉语言模型FastVLM；6）腾讯推出3D形状生成框架PrimitiveAnything；7）首个智能文档处理基准发布；8）谷歌Gemini2.5Pro实现6小时视频理解；9）研究显示简洁提问易致AI错误；10）首款AI智能浏览器Fellou发布；11）NVIDIA推出音频生成技术Audio-SDS；12）Kimi入驻小红书，转向内容深耕。这些创新展现了AI在电商、编程、多模态理解等领域的快速发展。

    ​AI作图工具 ​电商市场 ​AI产品应用

  • AI简历教程！用 deepseek 一键生成高质量简历

    本文介绍如何利用AI工具Deepseek快速制作专业简历。传统简历制作依赖WPS模板或作图软件，过程繁琐。现在通过Deepseek平台，只需输入自然语言指令（如工作经验、技能等关键信息），系统即可自动生成排版精美的HTML版简历，还能转换为PDF格式。操作流程分三步：1.访问官网输入需求指令；2.查看并运行生成的HTML代码；3.保存文件或转为PDF。该工具特别适合求职者快速制作突出个人优势的专业简历，大幅提升求职效率。

    ​深度思考R1模型 ​AI简历制作 ​求职工具

  • 停车找位进入“AI时代”，捷停车上线DeepSeek停车助手，一句话匹配服务

    捷停车小程序上线DeepSeek停车助手AI功能，用户可通过自然语言交互实现智能找车位、查询充电服务、购买停车套餐等。该功能基于捷停车覆盖全国5.7万+智慧停车场、2940万+车位的数据库，结合用户习惯和实时数据，提供最优停车方案。AI助手能精准匹配需求，将车位利用率从60%提升至85%以上，并支持多轮追问细化需求。平台还推出"车位优选"套餐和"车位电商"模式，实现供需精准对接。这标志着捷停车"AI+停车"战略落地，推动行业从被动管理向主动服务升级。

    ​捷停车 ​AI智能推荐 ​停车助手

  • 利用DeepSeek和豆包生成工作总结

    本文介绍如何利用AI工具快速撰写高质量工作总结。通过DeepSeek生成内容框架，再使用豆包填充具体内容，可大幅提升写作效率。操作步骤：1）在DeepSeek输入需求获取大纲；2）将大纲粘贴至豆包生成详细内容；3）根据需要进行调整优化。该方法适用于教师学期总结、员工季度报告、项目总结等多种场景，能有效节省时间精力，提升工作效率。

    ​工作总结 ​AI工具 ​DeepSeek

  • Flyme AIOS 2发布：魅族Note 16首发 接入DeepSeek

    在智能交互方面，Flyme AIOS2接入DeepSeek R1满血版，具备深度思考能力，并提供三种模式供用户选择。此外，星纪魅族成为首家接入阿里云首个端到端全模态大模型通义千问Qwen - Omni的厂商，这使得系统能带来更敏捷聪明、更具拟人情感的超自然语音对话体验，正式

    ​Flyme ​AIOS2 ​魅族Note16

  • AI日报：夸克发布“深度搜索”新品；Anthropic推Claude网络搜API；DeepSeek致谢腾讯技术团队；微软采用谷歌的A2A标准

    本期AI日报聚焦多个AI领域最新动态：1)阿里夸克发布"深度搜索"新品，采用先思考后检索模式解决复杂问题；2)Anthropic推出Claude网络搜索API，提升AI信息获取能力；3)谷歌升级Gemini 2.0 Flash图像生成功能，提升视觉质量和文字清晰度；4)DeepSeek感谢腾讯团队优化其开源通信框架，性能提升高达100%；5)苹果考虑在Safari引入AI搜索功能应对用户需求变化；6)HeyGen发布Avatar IV数字人�

    ​AI产品 ​智能搜索 ​深度学习

  • 华为：让DeepSeek的“专家们”动起来，推理延迟降10%！

    要问最近哪个模型最火，混合专家模型（MoE，Mixture of Experts）绝对是榜上提名的那一个。 它的巧妙之处，就在于把不同的任务分配给擅长处理的专家网络，让整个系统性能得以提升。 但你知道吗? 正是这个关键的专家网络，也是严重影响系统推理性能的因素之一。 因为在大量任务来临之际（尤其是超大规模时），MoE并不是以“雨露均沾”的方式去分配——专家网络们的负�

    ​混合专家模型 ​MoE ​负载均衡

  • DeepSeek宣布R1本试升级：网友实测编程能力已达到国际一线水平

    5月29日，DeepSeek宣布R1模型完成小版本升级，实测表现惊艳。新版R1在编程能力上达到国际一流水准，代码生成、理解和修正能力突出，部分任务表现优于Claude 4。该版本在网页生成、小游戏制作、复杂Bug修复等场景展现强大实力，同时在美食翻译、脱口秀创作等需要特定风格的任务中也有出色表现。用户可通过官网、App和小程序测试新版本，API接口和使用方式保持不变。实测显示，0528版本R1在文本处理、绘图板修复、图片画框效果等方面均有显著提升。

    ​DeepSeek ​R1模型升级 ​编程能力提升

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM