AI日报：谷歌推AI全家桶Google AI Ultra；腾讯混元宣布模型矩阵全面升级；豆包·语音播客模型发布

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1、每月249.99美元!谷歌推出 AI Ultra 订阅计划，畅享最强大 AI 模型与高级功能

谷歌推出了全新的 AI Ultra 订阅计划，提供最高级别的 AI 模型访问和丰富的高级功能，适合电影制作人、开发者及创意专业人士。计划包含最新的 Gemini 应用、Flow 工具、30TB 存储空间等，订阅费用为每月249.99美元。

【AiBase提要:】 🌟 提供最高级别的 AI 模型访问和丰富的高级功能，适合追求最佳 AI 体验的用户。 🎥 Flow 工具支持高质量视频生成，掌握高级摄影控制并体验 Veo3功能。 💾 提供30TB 存储空间，确保用户创作和文件的安全性。 详情链接:https://blog.google/products/google-one/google-ai-ultra/

2、腾讯混元宣布模型矩阵全面升级，新推视觉推理模型T1-Vision和语音通话模型混元Voice

腾讯混元全面升级其模型矩阵，推出T1-Vision和混元Voice等新模型，TurboS在国际评测中表现优异，多模态技术取得新进展，同时推动开源技术发展。

【AiBase提要:】 🚀 混元推出T1-Vision和混元Voice，增强视觉和语音处理能力。 🏆 TurboS模型在全球评测中跻身前八，理科推理能力提升超10%。 🌐 腾讯混元开源多模态技术，支持行业创新与合作伙伴发展。

3、美图与阿里巴巴达成战略合作 获得2.5亿美元投资

美图公司与阿里巴巴达成战略合作，阿里巴巴通过可转债形式投资2.5亿美元，双方将在电商、AI技术、云计算等领域展开深度合作。

【AiBase提要:】 阿里巴巴以可转债形式投资美图2.5亿美元，助力其AI技术和电商业务发展。 美图与阿里巴巴将在电商工具开发及云服务采购上深化合作，提升商家运营效率。 合作需满足政府审批条件，旨在推动技术创新和业务增长。

4、豆包·语音播客模型发布将在豆包APP及PC端、扣子等上线

火山引擎推出的豆包·语音播客模型通过流式模型构建，实现了文本到播客的快速转化，带来高效、互动性强的创作体验。

【AiBase提要:】 🌟对话自然流畅，模拟真人播客口语习惯，提升听感真实度。 ⚡端到端便捷链路，从创作到成品仅需秒级时间，极大提高效率。 🔍支持深度搜索与超长文本转播客，随时紧跟热点并丰富内容。

5、百度文心 X1Turbo 大放异彩，斩获信通院最高评级!

百度文心大模型 X1Turbo 在信通院评估中获国内首个“4+ 级”最高评级，展示出卓越的技术实力。

【AiBase提要:】 🚀 文心 X1Turbo 在24项能力评估中表现突出，16项能力满分，特别是在逻辑推理和代码推理方面。 🌟 基于文心大模型4.5升级，X1Turbo 性能更强、成本更低，且安全可靠度得到认可。 🌐 百度在AI技术研发中持续创新，X1Turbo 的成功标志着国内AI技术的重要突破。

6、谷歌发布Flow AI剪辑工具:Veo3与 Imagen4驱动、镜头控制与场景扩展

在2025年的Google I/O开发者大会上，谷歌推出了面向影视创作者的全新AI剪辑工具Flow，集成了Veo3、Imagen4和Gemini三大AI模型，通过自然语言提示和模块化工作流简化视频创作过程，为专业人士和初学者提供电影级视觉叙事能力。

【AiBase提要:】 🎥 Flow整合Veo3、Imagen4和Gemini，通过简单文本提示生成高质量AI视频片段，支持角色对话和环境音效。 🎥 Scenebuilder与Camera Controls功能赋予创作者对视频片段的无缝编辑和镜头控制能力。 🎥 内置Asset Management与Flow TV平台，优化素材管理和提供学习资源，助力创意社区发展。 详情链接:https://labs.google/flow/about

7、从文本到电影!谷歌Veo3震撼发布:4K画质、音视频一体生成

谷歌发布的Veo3视频生成模型，不仅支持音视频一体化生成，还具备超高分辨率和多样化风格支持，为创作者提供强大工具的同时，也强调了安全性与责任性。

【AiBase提要:】 🎥 Veo3可同时生成高清视频与匹配音频，简化创作流程，物理模拟和口型同步效果出色。 🌍 支持4K分辨率，捕捉细微描述，适应多种风格需求，适合专业及教育领域使用。 🔒 仅限特定用户开放，集成安全功能如数字水印与筛选器，未来将扩展应用场景。

8、谷歌Imagen4图像模型震撼发布:2K画质与精准文本渲染重塑AI创作

谷歌推出了最新一代图像生成模型Imagen4，具有超高分辨率、精准文本渲染和多种风格支持，为创作者提供强大工具。

【AiBase提要:】 ✨超高分辨率与细节表现力:支持2K分辨率，细节捕捉显著提升，满足专业设计需求。 🌟改进的文本渲染与风格多样性:生成清晰文字，支持多种艺术风格，扩展创作者表达空间。 🚀快速生成模式与生态整合:速度提升10倍，集成多个平台，确保内容可追溯，降低误用风险。

9、谷歌Gemini2.5Pro Deep Think发布:并行推理重塑AI复杂问题解决

谷歌DeepMind在2025年Google I/O开发者大会上推出Gemini2.5Pro Deep Think模式，采用并行推理技术，大幅提升数学、编码和多模态推理能力，支持开发者灵活调整推理质量和成本。

【AiBase提要:】 💎 Deep Think模式通过并行推理技术，显著提升复杂任务表现，如数学、编码和多模态推理。 ⚙️ 引入思考预算功能，开发者可平衡响应质量、延迟和成本，适应不同场景需求。 🔒 当前仅对受信任测试者开放，未来几周将逐步扩展至更广泛的应用领域。

10、谷歌虚拟试衣间重磅上线!上传照片秒变时尚模特，AI一键比价+自动下单

谷歌在I/O2025大会上推出了全新的AI虚拟试衣工具，用户上传照片即可快速生成逼真的穿搭效果图，同时支持多条件搜索、比价分析和自动下单，极大提升了在线购物的个性化和便利性。

【AiBase提要:】 ✨ 使用AI虚拟试衣工具，上传照片后几秒内就能生成逼真的穿搭效果图，体验高度个性化。 🔍 集成多条件搜索、实时比价和自动下单功能，简化购物流程，提升购物效率。 🌍 基于Gemini2.5和Shopping Graph技术，精准捕捉服装细节，支持多种体型和品牌。

11、谷歌公测AI编码助手Jules:Gemini2.5Pro驱动，挑战OpenAI的Codex

谷歌推出的AI编码助手Jules进入全球公测阶段，基于Gemini2.5Pro模型，通过异步任务处理和GitHub集成提升开发者效率，透明工作流和免费配额吸引用户，未来扩展潜力巨大。

【AiBase提要:】 🌟 异步任务处理与GitHub无缝集成，修复Bug、编写测试等任务自动化。 📝 透明工作流，生成详细计划和代码变更差异，确保代码质量与团队规范。 🚀 支持Python和JavaScript，未来扩展至更多语言，挑战OpenAI Codex和GitHub Co pilot。 详情链接:https://jules.google/

12、苹果计划在 iOS19中向第三方开发者开放 AI 模型

苹果计划在 iOS19中向第三方开发者开放其 AI 模型，促进应用创新并增强硬件吸引力。初期将开放能在本地设备上运行的小型 AI 模型，开发者可通过新工具包利用 Apple Intelligence 创建新功能。

【AiBase提要:】 🍎 苹果计划在 iOS19中开放 AI 模型，推动应用创新与硬件吸引力提升。 💻 开发者可利用 Apple Intelligence 创建新功能，初期仅开放本地小型 AI 模型。 🌟 苹果目标是通过简化开发流程，将操作系统打造成 AI 软件平台的核心。

13、京东云宣布五大AI营销产品限时免费，助力商家提升销售效率

京东推出五大AI营销产品，包括数字人直播、商家客服智能体、商品图生成服务、视频混剪平台等，免费提供给商家，以提升销售效率和运营能力。

【AiBase提要:】 🌟 京东免费推出五大AI营销产品，助力商家提升销售效率。 🤖 数字人直播可全天候带货，降低直播成本，提高转化率。 📸 京点点平台和视频混剪工具助力商家优化图文和视频营销。

14、字节跳动开源多模态模型 BAGEL:图文生成与编辑的新突破

字节跳动发布了一款名为BAGEL的开源多模态基础模型，拥有70亿个活跃参数，整体参数量达到140亿。该模型在多模态理解、文本到图像生成、图像编辑等方面表现出色，采用了混合变换器专家（MoT）架构，并通过多模态预训练实现了持续性能提升。

【AiBase提要:】 🌟 BAGEL 是一款开源多模态基础模型，拥有70亿个活跃参数，超越多项标准基准测试。 🖼️ 该模型在图像生成和编辑任务中表现出色，能够进行自由形式的图像编辑和世界导航。 📈 通过多模态预训练，BAGEL 展示了持续的性能提升，适应了复杂的多模态推理任务。 详情链接:https://huggingface.co/ByteDance-Seed/BAGEL-7B-MoT

15、英伟达推出新型模型 Cosmos-Reason1，让 AI 更好理解物理世界

英伟达发布的Cosmos-Reason1系列模型，通过物理AI监督微调和强化学习提升AI在物理常识和具身推理上的能力，为机器人和自动驾驶领域带来新可能。

【AiBase提要:】 🌟 英伟达发布Cosmos-Reason1系列模型，增强AI在物理推理中的能力。 🤖 采用双本体系统，结合视频和文本数据进行同步推理。 📈 在物理常识和具身推理基准测试中表现优异。 详情链接:https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-reason1

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