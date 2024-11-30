小米MIX Fold 4/Flip、K70/K70E推送澎湃OS 2

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:小米公司近日宣布，旗下智能手机小米MIX Fold4/Flip和REDMI K70/K70E系列将开始陆续接收澎湃OS2系统更新。澎湃OS2是小米最新研发的操作系统，它搭载了小米自主研发的HyperCore澎湃内核，以轻盈流畅、超强性能和超低功耗为主要特点。

此次系统更新引入了全新的自研微架构调度器，这一技术能够从芯片层面对任务执行的指令执行周期数和访存延时周期数进行拆分，通过一体化调频机制和智能分配Cache与DDR资源，显著降低了CPU空转占比，达到了19%的降幅。

在图形渲染方面，澎湃OS2通过重构图形渲染管线，引入了全局联合渲染技术。得益于图形异构计算的支持，图像功能完成时间从576毫秒大幅缩短至48毫秒，效率提升了12倍。用户反馈显示，更新后的系统流畅性得到了显著提升。

小米还提醒用户，在系统升级完成后，澎湃OS2将自动对应用进行重新编译，以适应更高效的内存管理机制和提高运行效率。这一后台编译过程会暂时占用一定的CPU资源，可能会导致短期内功耗增加和发热量上升。

不过，小米官方表示，这一过程仅需完整执行一次，手机在正常使用约3天后即可达到功耗稳定的最佳状态。随着澎湃OS2的推送，小米用户将体验到更加流畅、高效的操作系统，这标志着小米在智能手机操作系统领域的又一次技术飞跃。

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