何小鹏：特斯拉FSD技术入华对市场有正面影响

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:小鹏汽车董事长何小鹏在近期的媒体采访中，针对特斯拉FSD技术可能进入中国市场的影响进行了讨论。何小鹏认为，特斯拉FSD技术的引入将对小鹏汽车、华为等已经推出高阶智能驾驶方案的公司产生积极影响。

何小鹏指出，特斯拉FSD技术的到来将使中国市场见证全球顶尖技术的变化，这将推动自动驾驶行业的快速发展，并使用户能够体验到更优质的产品。他强调，当前许多人对特斯拉技术存在误解，这些误解往往基于过去的能力来评价特斯拉，而忽视了其在安全等方面的进步。

何小鹏进一步解释说，技术的发展速度非常快，如果还用线性思维来看待问题，就会忽略其他公司可能以指数速度发展的事实。他分享了自己在6月份亲身体验特斯拉FSD V12.3.6版本的经历，表示在整个体验过程中，FSD的表现非常流畅，绝大多数路况处理都让他感到安心，接近于人类司机的驾驶体验。

在7月份的讨论中，何小鹏也提到了中美在自动驾驶领域的差距。他认为，虽然小鹏汽车在中国市场上可能因更熟悉本地路况而占有一定优势，但从技术能力角度来看，特斯拉仍然领先。他指出，在AI时代，算力、数据和模型的竞争中，传统逻辑可能不再适用，因此小鹏汽车何时能够追赶上特斯拉的技术能力，目前还难以预测。

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