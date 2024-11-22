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雷军一条视频拯救了这家辣酱企业：用心做产品终将获得认可

2024-11-22 14:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:小米公司近日通过一次偶然的社交媒体曝光，意外地帮助了一家处于困境中的辣酱企业。

事情起源于小米董事长雷军在准备出差至巴黎时发布的一则收拾行李的小视频，在视频中他提到会带上经常吃的辣酱。眼尖的网友很快认出其中一瓶玻璃瓶装的辣酱品牌为“饭遭殃”，这是一家拥有20多年历史的重庆老字号企业，也是綦江区非物质文化遗产的代表。然而，该企业近期面临困境，媒体报道称其“已处在破产边缘”。

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视频发布后，饭遭殃的生产工厂员工迅速识别出视频中的辣酱，并将其转发至公司大群。直播运营团队迅速响应，开启直播后辣酱一度卖断货，工厂也随即扩大了产能。这一无心插柳柳成荫的事件，被媒体以《雷军一条视频，让这家辣酱企业“起死回生”》为标题进行了报道。

REDMI团队在筹备即将于11月27日晚7点发布的K80Pro手机发布会时，决定帮助这家企业。他们定制了一批辣椒酱，并将其包装成礼盒，送给了受邀参加发布会的媒体。虽然定制的数量不大，但REDMI团队相信，通过媒体的扩散分享，能够提高该辣酱品牌的知名度，从而帮助这个处于困境中的品牌，以及其背后的员工和家庭。

小米公司强调，用心雕琢产品的企业，从原材料的精选到生产工艺的把控，从设计的匠心到服务体验的完善，每一个细节都凝聚着心血与智慧。这种用心，虽无声，却能在时间的长河中汇聚成强大的力量。在市场的喧嚣与浮躁中，用心做产品的企业终将被消费者所认可，因为消费者的心能够感知产品背后的真诚。用心打造的产品不仅承载着功能与价值，更体现了企业对品质的执着、对客户的尊重以及对社会的责任。

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