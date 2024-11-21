AI日报：媲美o1！DeepSeek推理模型R1-Lite-Preview；可灵AI用户超500万；AI版《黑客帝国》The Matrix问世

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1、DeepSeek推首款推理模型R1-Lite-Preview，性能超越 OpenAI o1

DeepSeek最近推出的R1-Lite-Preview模型在推理能力上表现出色，甚至超越了OpenAI的o1-preview。这一创新不仅展示了透明的推理过程，还为用户提供了实时观察逻辑步骤的机会。未来DeepSeek计划发布开源版本和API，进一步推动开源AI社区的发展。

2、快手程一笑:可灵AI已有超500万用户 单月流水超千万元

快手科技在 2024 年第三季度业绩中显示，营收超 311 亿元，净利润达 39 亿元。程一笑介绍可灵 AI 已有 500 万用户，支持 1080P 视频生成，商业化进展显著，月流水超千万元。未来将继续探索多元化的变现模式，力求 AI 与业务场景结合，创造更大商业价值。

【AiBase提要:】 📈 第三季度营收达到311.3亿元人民币，同比增长11.4%，超出市场预期。 🤖 可灵AI自发布以来吸引超过500万用户，月活跃用户数突破150万，单月流水超过千万人民币。 💡 快手科技将继续推进AI大模型在短视频、直播等多个场景的应用，致力于实现算法创新和商业价值的提升。

3、阿里发布超100个开源模型 超30万家企业接入通义大模型

在 2024 年世界互联网大会上，阿里巴巴首席执行官吴泳铭强调人工智能对互联网行业的深远影响，介绍了阿里发布的 100 多个开源模型及 30 万家企业接入通义大模型的情况。他指出，AI 推动各行业生产力变革，并表示阿里将继续降低算力成本，促进 AI 技术的发展。

【AiBase提要:】 🌟 AI技术是今年互联网行业的主要变化，推动生产力变革。 📈 阿里巴巴目前已有30万企业使用通义大模型，开源模型数量超100个。 💰 推理成本大幅降低，阿里云致力于继续降低AI算力成本，促进行业发展。

4、AI版本《黑客帝国》问世!The Matrix实现无限生成720p视频，3A画质

随着人工技术的飞速发展，一个名为“The Matrix”的AI基础世界模拟器正式推出，能够无限生成高保真的720p真实场景视频，并支持实时交互，带来前所未有的虚拟体验。

【AiBase提要:】 🌐 AI版《黑客帝国》模拟器“The Matrix”问世，支持无限生成720p视频。 🎮 用户可实时控制视频场景，体验每秒16帧的动态画面。 🚀 该技术具备零样本泛化能力，能够预测不同环境中的物体行为。 详情链接:https://thematrix1999.github.io/

5、次元壁破了?Comfyui_Object_Migration不仅支持一键换装，真人还能秒变3D模型

Comfyui_Object_Migration 技术，能够让用户通过上传服装图片和人物照片，轻松实现 “一键换装”。该技术不仅能实现跨次元服装风格转换，还能生成高质量的 3D 模型，极大地方便了设计师和二次元爱好者。

【AiBase提要:】 👗 一键换衣功能:用户只需上传服装和人物图片，轻松实现服装迁移，效果自然逼真。 🧵 跨次元换装:支持将卡通风格服装转为写实风格，打破次元壁，满足各种创意需求。 🖥️3D模型生成:将二维角色设计转换为三维模型，支持自定义动作和高保真度渲染，适合多种应用场景。 详情链接:https://github.com/TTPlanetPig/Comfyui_Object_Migration/blob/main/workflow/3D_Figures_transfer_workflow_v1.json

6、英伟达Blackwell AI 芯片进入全面生产，业绩屡创新高

英伟达的Blackwell AI芯片正式进入全面生产阶段，推动了公司业绩的持续增长。AI业务收入大幅提升，显示出市场对AI技术的强劲需求。尽管面临竞争压力，英伟达依然在AI领域保持领先地位。

【AiBase提要:】 🌟 英伟达的Blackwell AI芯片已进入全面生产，预计将持续推动业绩增长。 📈 本季度英伟达数据中心的AI收入达307亿美元，利润为193亿美元。 🚀 AMD也在加快AI芯片的开发，转型以适应市场需求。

7、glif又出爆款玩法!利用AI玩转Logo周边，一键生成超酷个性化设计!

最近，glif推出了一项基于In-Context LoRA的黑科技，能够将Logo转化为令人惊艳的周边设计。这个创新的设计流程分为三个步骤，展示了AI在创意设计领域的巨大潜力，为设计师和品牌方提供了革命性的个性化创作工具。

【AiBase提要:】 🖼️ 精准捕捉Logo图像特征，通过提示词提取核心视觉元素，分析构图和设计特点。 💡 智能生成定制化提示词，利用大语言模型重组Logo的DNA，赋予其新生命形态。 ✨ 借助ComfyUI完成渲染，快速生成风格一致的周边设计，提升创意设计效率。 详情链接:https://glif.app/glifs/cm3o7dfsd002610z48sz89yih

8、脑残视频学习法爆红TikTok:AI学习工具是真创新还是营销噱头?

“PDF 转脑残视频” 作为一种新兴的 AI 学习工具爆红TikTok。它通过将教材内容转为 AI 语音，并结合放松的视频，吸引年轻用户。这种学习方式在些情况下提高了学习趣味性，但同时也引发了对学习内容失真和营销真实性的担忧。专家提醒，过度依赖这种工具可能导致学习效果下降。

【AiBase提要:】 🎮 这种工具将教材内容转化为AI语音，配合ASMR或游戏画面，创造独特的学习氛围。 📈 尽管存在营销争议，这种学习方式为部分学生提供了新的可能性，帮助他们集中注意力。 ⚠️ 专家警告，过度依赖可能导致学习内容失真，AI生成的潮语版本可能扭曲原始知识。

9、aiOla开源AI音频转录模型Whisper-NER 实时保护敏感信息

aiOla 推出了开源 AI 音频转录模型 Whisper-NER，能够在转录过程中实时遮蔽敏感信息，如个人姓名和电话号码。该模型基于 OpenAI 的 Whisper，支持多语言和口音，适用于法律、医疗等领域。开发者可以自定义和优化模型，促进 AI 技术的创新与发展。

【AiBase提要:】 📌 Whisper-NER模型可以实时遮蔽敏感信息，保护用户隐私。 🔍 该模型支持多种语言和口音，适用于法律、医疗和教育等多个领域。 💻 开源特性允许用户自定义和优化模型，促进AI技术的创新。 详情链接:https://huggingface.co/aiola/whisper-ner-v1

10、OpenAI CEO 薪酬曝光:去年年薪仅76001美元，财富却高达20亿

OpenAI 首席执行官山姆・阿尔特曼在 2023 年的薪酬为 76，001 美元，尽管薪水较低，但他的个人净资产已达到约 20 亿美元。阿尔特曼专注于公司长远发展和创新，而非短期收益，这体现了他的经营理念。OpenAI 在他领导下不断推出前沿产品，巩固了在人工智能领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🌟 阿尔特曼在2023年的薪酬为76，001美元，较2022年增长3.4%。 💰 他的个人净资产估计达到20亿美元，显示出他在科技行业的成功。 🚀 阿尔特曼专注于 OpenAI 的长远发展，反映出他重视创新而非短期利益的经营理念。

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