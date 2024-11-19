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华为Mate 70系列公布全新配色：金丝银锦

2024-11-19 15:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:华为今日发布了Mate70系列的品牌视频《致敬交融共生的力量》，通过这部视频，华为深入解读了其全新配色“金丝银锦”的设计理念和精神内涵。这一配色灵感源自自然界和传统文化，华为以针代笔、以线为墨，织就出金丝银锦的璀璨华章，展现了公司对科技美学与精湛工艺的不懈追求。

“金丝银锦”配色象征着华为与生态伙伴和用户的开放包容合作，千丝万缕相互交融，共同前行。在设计上，Mate70系列延续了Mate50系列的对称式大圆形摄像头模组设计，内部布局为三摄传感器，中央下部为闪光灯，上方印有XMAGE字样，凸显华为在影像技术上的独立品牌特色。

华为Mate 70 系列全新配色亮相：名为金丝银锦

屏幕方面，Mate70系列将配备1.5K分辨率的120Hz LTPO屏幕，通过缩窄边框增强视觉沉浸感。此外，系列的指纹解锁方式由屏下指纹更改为侧边指纹，这一变化已在最近曝光的手机壳中得到证实。

系统层面上，华为Mate70系列将首发全新的原生鸿蒙系统，该系统实现了系统底座的全部自研，提升了系统流畅度、性能和安全特性。原生鸿蒙系统还支持手机、平板电脑、汽车座舱等多设备、多场景的互联互通，进一步提升用户体验。目前，支持鸿蒙系统的设备数量已超过10亿。

华为消费者业务CEO余承东表示，Mate70系列是史上最强大的Mate旗舰，该系列手机将在11月26日正式发布。

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