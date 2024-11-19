理想汽车宣布累计销量破一百万台

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:理想汽车今日宣布，公司累计销量已成功突破100万台，成为中国造车新势力中首家达到此里程碑的品牌。这一成就标志着理想汽车在中国新能源汽车市场的影响力和竞争力。

理想汽车以其增程技术领先，每款车型均在市场上取得了显著的销量成绩，开创了销量传奇，并引领了增程汽车的新时代。

理想ONE作为品牌的开创者车型，累计交付量达到21万台，并荣获2021年度中大型SUV销量冠军。理想L9自2022年6月上市以来，累计交付量达到23万台，成为全尺寸SUV市场的销售冠军。理想L8自2022年9月上市至今，累计交付量达到20万台，成为30-40万元价位六/七座车型的销冠。理想L7自去年2月份上市至今，累计交付量达到25万台，成为国内30万元以上新能源车型的销售冠军。而理想L6自今年4月份上市以来，已成为国内销量最高的全新SUV车型。

理想汽车不仅在交付和生产速度上表现突出，还成为国内唯一一个均价超过30万元且拥有百万规模的豪华汽车品牌。在刚刚过去的10月份，理想汽车的交付量达到了5.1万辆，销量超过了传统豪华品牌奔驰、宝马和奥迪，荣获中国市场豪华品牌销量冠军的称号。

这一成绩的取得，不仅证明了理想汽车在新能源汽车领域的领先地位，也展示了中国造车新势力在全球汽车市场中的崛起。随着销量的持续增长，理想汽车正成为中国乃至全球新能源汽车市场的重要参与者。

（举报）