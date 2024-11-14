腾讯回应黑神话悟空爆火：我们有许多能力出众且靠谱的工作室

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:在11月13日腾讯发布第三季度财报后的电话会议中，公司首席战略官詹姆斯・米歇尔（James Mitchell）深入讨论了腾讯游戏业务的现状与未来趋势。米歇尔指出，腾讯旗下游戏如《黑神话:悟空》、《无尽冬日》和《绝地求生》等的成功，展现了中国游戏工作室依托庞大的本土市场和快速接纳新商业模式的能力，形成了一种结构性趋势。

他强调，无论是国际还是国内市场，游戏行业的稀缺资源集中在“常青游戏”上。新游戏成为爆款的难度日益增加，而对于已经成功的游戏，通过持续的投入和精心运营，可以增加其成为长期受欢迎的常青游戏的可能性。米歇尔认为，这一点对于任何游戏公司来说都具有极大的吸引力。

在战略实施方面，米歇尔表示腾讯将“充分发挥不同工作室的优势”。他提到，腾讯内部拥有许多能力出众的工作室，其中一些特别擅长玩家对战玩法的游戏，他们将继续强化这一优势。同时，腾讯也关注外部工作室的优势，比如一些工作室擅长内容和故事驱动的游戏，如《黑神话:悟空》的创作团队;还有些工作室擅长策略游戏，例如推出了《黎明觉醒:生机》的团队。

米歇尔的发言揭示了腾讯在游戏领域的战略布局，即通过优化资源配置和发挥各工作室的特长，来巩固和扩大其在游戏行业的领先地位。这种战略不仅有助于腾讯在竞争激烈的游戏市场中保持优势，也为公司在全球游戏行业的未来发展提供了清晰的方向。

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