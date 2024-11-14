首页 > 原创 > 关键词  > 腾讯最新资讯  > 正文

腾讯回应黑神话悟空爆火：我们有许多能力出众且靠谱的工作室

2024-11-14 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:在11月13日腾讯发布第三季度财报后的电话会议中，公司首席战略官詹姆斯・米歇尔（James Mitchell）深入讨论了腾讯游戏业务的现状与未来趋势。米歇尔指出，腾讯旗下游戏如《黑神话:悟空》、《无尽冬日》和《绝地求生》等的成功，展现了中国游戏工作室依托庞大的本土市场和快速接纳新商业模式的能力，形成了一种结构性趋势。

他强调，无论是国际还是国内市场，游戏行业的稀缺资源集中在“常青游戏”上。新游戏成为爆款的难度日益增加，而对于已经成功的游戏，通过持续的投入和精心运营，可以增加其成为长期受欢迎的常青游戏的可能性。米歇尔认为，这一点对于任何游戏公司来说都具有极大的吸引力。

腾讯

在战略实施方面，米歇尔表示腾讯将“充分发挥不同工作室的优势”。他提到，腾讯内部拥有许多能力出众的工作室，其中一些特别擅长玩家对战玩法的游戏，他们将继续强化这一优势。同时，腾讯也关注外部工作室的优势，比如一些工作室擅长内容和故事驱动的游戏，如《黑神话:悟空》的创作团队;还有些工作室擅长策略游戏，例如推出了《黎明觉醒:生机》的团队。

米歇尔的发言揭示了腾讯在游戏领域的战略布局，即通过优化资源配置和发挥各工作室的特长，来巩固和扩大其在游戏行业的领先地位。这种战略不仅有助于腾讯在竞争激烈的游戏市场中保持优势，也为公司在全球游戏行业的未来发展提供了清晰的方向。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Kagi Translate:跨244种语言的精准翻译工具

    Kagi Translate是一个提供精确翻译服务的网站，它使用先进的语言模型支持244种语言之间的翻译。用户可以通过在浏览器地址栏前添加'translate.kagi.com/'来翻译任何网页，或者将书签工具拖到浏览器书签栏，实现一键翻译页面上选定的文本或整个网页。该产品以其高效的翻译能力、广泛的语言支持和便捷的使用方式，满足了全球化背景下人们对多语言翻译的需求。

    翻译 多语言 网页翻译

  • Parafact:使用AI进行写作事实核查

    Parafact是一个利用人工智能技术进行文本事实核查的平台。它能够实时识别人类或AI撰写文本中的不准确之处，并提供可靠的来源。产品背景信息表明，Parafact旨在提高信息的准确性和可靠性，特别是在信息泛滥的互联网时代。产品价格分为三个档次，满足不同用户的需求，从个人用户到大型组织。

    事实核查 AI 信息准确性

  • Earth Copilot:https//science.nasa.gov/earth

    NASA’s new Earth Copilot 是一个结合了微软AI能力的创新工具，旨在简化对复杂地球科学数据的访问和分析。通过使用Azure OpenAI Service，Earth Copilot 使得用户能够通过自然语言查询与NASA的地球科学数据进行交互，极大地降低了技术门槛，使得科学家、教育工作者、政策制定者和公众都能轻松访问和利用这些数据。这一工具的开发符合NASA的开放科学计划，旨在使科学研究更加透明、包容和协作，通过消除数据发现的障碍，为新的发现时代铺平道路。

    AI Azure OpenAI Service Copilot

  • Jazon lyzr:全球首个真正智能的AI销售开发代表

    Jazon是一款AI驱动的销售开发代表(SDR)工具，它通过结合人工智能、自动化和智能集成来简化整个销售流程。Jazon不仅管理电子邮件活动，还进行深入研究、个性化沟通和后续跟进，实现端到端的自动化，减少人工干预的需求。Jazon的主要优点包括高度定制化、隐私保护和无缝集成，旨在满足独特的业务需求。它通过持续学习和适应，优化销售策略，提供详细的报告和洞察，帮助企业提高效率和转化率。

    AI 自动化 销售

  • .NET 9:，跨平台开发的最新力作。

    .NET 9是微软推出的最新跨平台开发框架，它集成了数千项性能、安全性和功能改进，使得开发者能够以统一的平台构建应用程序，并轻松地将AI融入应用。.NET 9不仅提升了运行时性能，还增强了对AI的支持，改进了ASP.NET Core和Blazor框架，以及对.NET MAUI的多平台应用开发进行了增强。

    跨平台 AI集成 性能优化

  • Qwen2.5-Coder-14B-Instruct-AWQ:开源代码生成与推理的大型语言模型

    Qwen2.5-Coder是一系列特定于代码的大型语言模型，覆盖了从0.5亿到32亿参数的不同模型大小，以满足不同开发者的需求。该模型在代码生成、代码推理和代码修复方面有显著提升，基于强大的Qwen2.5，训练令牌扩展到5.5万亿，包括源代码、文本代码基础、合成数据等。Qwen2.5-Coder-32B是目前最先进的开源代码生成大型语言模型，其编码能力与GPT-4o相匹配。此外，该模型还支持长达128K令牌的长上下文，并采用AWQ 4-bit量化技术，以提高模型的效率和性能。

    代码生成 代码推理 代码修复

  • Functions for AI:AI代理与功能连接平台

    Functions for AI是一个将AI代理与各种功能连接的平台，使用户能够通过预测API获取正确的功能，收集用户认证，展示审核界面等。该产品通过集成多种应用程序的功能，增强AI的执行和验证能力，同时提供用户界面以确保交互的准确性和有效性。它支持无代码或少代码的快速集成开发，减少工程负担，并提供全面的合规性和数据安全保障。

    AI 集成 自动化

  • Kalavai:AI云平台，为所有人服务

    Kalavai是一个AI云平台，旨在为所有人提供服务。它通过集成各种AI技术，使得用户能够构建、部署和运行AI应用。Kalavai平台的主要优点是其易用性和灵活性，用户无需深入了解复杂的AI技术，即可快速构建自己的AI应用。平台背景信息显示，它支持多种语言和框架，适合不同层次的开发者使用。目前，Kalavai提供免费试用，具体价格和定位需要进一步了解。

    AI 云计算 开发平台

  • 千图网AI绘画:AI技术驱动的图片创作平台，将文字转化为图片。

    千图网AI绘画是一个利用人工智能技术，将用户的文字描述转化为图像的平台。它通过深度学习算法，理解用户的创意需求，并生成相应的视觉内容。这种技术的重要性在于它极大地降低了艺术创作的门槛，使得非专业人士也能轻松创作出专业级别的图像作品。产品背景信息显示，千图网AI绘画旨在释放用户的想象力与创造力，为用户提供一个简单易用的AI创意工具库。价格方面，千图网AI绘画提供免费试用，用户可以体验AI绘画的魅力，同时也提供付费服务以满足更专业的需求。

    AI绘画 图像生成 创意工具

  • 潮汐 AI: 提供即时答案和创意灵感。

    潮汐 AI 是一个基于大型语言模型的聊天平台，旨在为用户提供高效的问答服务。它的主要优点包括快速响应、丰富的知识库和用户友好的界面。该产品适合需要快速获取信息和灵感的用户，定位于教育和生产力领域。

    AI 聊天 问答

  • Speek:AI助手，通过语音和动画指导用户，提升网站交互体验。

    Speek是一款AI驱动的助手，通过语音和动画鼠标指针指导用户在网站上的操作，帮助解答问题、引导用户了解网站功能，并简化购买决策。它通过提供实时帮助，结合支持和引导，快速安装并立即开始工作，改善用户体验，提升销售，并减少客户支持查询。

    AI助手 用户指导 语音交互

  • CountAnything:使用先进计算机视觉算法进行自动、准确计数的应用。

    CountAnything是一个前沿应用，利用先进的计算机视觉算法实现自动、准确的物体计数。它适用于多种场景，包括工业、养殖业、建筑、医药和零售等。该产品的主要优点在于其高精度和高效率，能够显著提升计数工作的准确性和速度。产品背景信息显示，CountAnything目前已开放给非中国大陆地区用户使用，并且提供免费试用。

    计算机视觉 物体计数 自动化

  • Windsurf Editor:首款AI代理型集成开发环境（IDE），让开发者与AI的协作流畅无间。

    Windsurf Editor是Codeium推出的首款AI代理型IDE，它不仅集成了Codeium的所有功能，还提供了无与伦比的性能和用户体验，让开发者能够与AI无缝协作。该产品代表了编程领域的最新技术，通过AI的深度集成，提供了代码自动补全、代码理解和重构、命令建议和执行等高级功能，极大地提高了开发效率和代码质量。Windsurf Editor的定价策略和市场定位旨在为专业开发者提供高端的编程工具，以满足他们对高性能和高效率的需求。

    AI编程 集成开发环境 代码自动补全

  • ElevenLabs Projects:将书籍转化为有声书，脚本转化为播客的全面工作流程

    ElevenLabs Projects 是一个专注于长音频内容制作的平台，它允许用户将书籍和脚本转换成有声书和播客。该产品支持多种文件格式，拥有广泛的语音库，并提供情感范围和上下文适应的AI语音技术。它还提供了一系列高级功能，如多语言支持、特定文本片段的语音分配和片段编辑。ElevenLabs Projects 以其高质量的AI音频技术，帮助创作者和企业在全球范围内传播他们的故事。

    AI音频 有声书 播客

  • Anthropic Prompt Improver:提升AI模型响应质量的开发者控制台

    Anthropic Console是一个开发者控制台，它通过引入改进提示和直接管理示例的功能，帮助开发者利用先进的提示工程技术来优化AI模型的响应。该控制台支持链式思考、示例标准化、示例增强、重写和预填充等功能，以提高AI模型的准确性和可靠性。Anthropic Console的背景是随着AI技术的发展，对于更高效、准确的AI应用需求的增加，特别是在多标签分类测试和文本摘要任务中，通过使用Anthropic Console，可以显著提高模型的准确性和输出的字数控制。

    AI模型 提示工程 XML格式

  • Qwen2.5-Coder-32B-Instruct-GPTQ-Int8:开源代码生成语言模型

    Qwen2.5-Coder-32B-Instruct-GPTQ-Int8是Qwen系列中针对代码生成优化的大型语言模型，拥有32亿参数，支持长文本处理，是当前开源代码生成领域最先进的模型之一。该模型基于Qwen2.5进行了进一步的训练和优化，不仅在代码生成、推理和修复方面有显著提升，而且在数学和通用能力上也保持了优势。模型采用GPTQ 8-bit量化技术，以减少模型大小并提高运行效率。

    代码生成 长文本处理 量化技术

  • Qwen2.5-Coder-32B-Instruct-GPTQ-Int4:开源的32亿参数代码生成语言模型

    Qwen2.5-Coder-32B-Instruct-GPTQ-Int4是基于Qwen2.5的代码生成大型语言模型，具有32.5亿参数量，支持长文本处理，最大支持128K tokens。该模型在代码生成、代码推理和代码修复方面有显著提升，是当前开源代码语言模型中的佼佼者。它不仅增强了编码能力，还保持了在数学和通用能力方面的优势。

    代码生成 代码推理 代码修复

  • MikuDance:基于扩散的混合运动动态角色艺术动画生成工具

    MikuDance是一个基于扩散的动画生成管道，它结合了混合运动动态来动画化风格化的角色艺术。该技术通过混合运动建模和混合控制扩散两大关键技术，解决了高动态运动和参考引导错位在角色艺术动画中的挑战。MikuDance通过场景运动跟踪策略显式地在像素级空间中建模动态相机，实现统一的角色场景运动建模。在此基础上，混合控制扩散隐式地对不同角色的尺度和体型进行对齐，允许灵活控制局部角色运动。此外，还加入了运动自适应归一化模块，有效注入全局场景运动，为全面的角色艺术动画铺平了道路。通过广泛的实验，MikuDance在各种角色艺术和运动引导下展示了其有效性和泛化能力，始终如一地产生具有显著运动动态的高质量动画。

    动画 角色艺术 混合运动动态

  • Argil article to video:将文章转化为引人入胜的视频

    Argil article to video是一个在线平台，利用人工智能技术将文章内容快速转化为视频，以提高搜索引擎排名、增加用户停留时间，并开辟新的获取渠道。该产品通过自动化编辑视频，添加字幕、媒体素材和音乐等，帮助用户以极低的成本或零成本创建视频内容。

    内容转化 视频制作 SEO

  • Recall.ai Output Media:实时AI代理，将音频视频直接集成至视频会议。

    Recall.ai Output Media是一个创新的AI技术，它允许用户将任何基于Web的AI应用实时集成到视频会议中。这项技术通过渲染超低延迟的音频和视频，并通过机器人将其流式传输到视频会议中，极大地扩展了AI在会议场景中的应用。Recall.ai的这项技术不仅提高了会议的互动性，还为各种行业提供了构建实时、互动AI代理的可能性，如销售代理、教练、招聘人员、项目经理等。

    AI 视频会议 实时音频

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM