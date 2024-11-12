京东发布双11战报：AI手机等成交额猛增超

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:根据京东黑板报公众号的数据，截至11月11日23:59，京东11.11购物节的用户数同比增长超过20%，采销直播订单量同比增长达到3.8倍。在品牌和商家方面，超过17000个品牌的成交额同比增长超过5倍，而超过30000个中小商家的成交额同比增长超过2倍。

尽管京东尚未公布双11期间的总成交额，但一些特定品类的表现尤为突出。AI学习机的成交额同比增长超过10倍，而AI电脑、AI手机、AI键鼠、AI音箱的成交额同比增长均超过100%。AI智能眼镜的成交额同比增长更是达到了200%。此外，游戏CPU、头戴式耳机、运动相机的成交额同比增长也超过了100%。

在家电领域，超过60%的电视购买用户选择了75英寸以上的大屏电视，其中Mini LED大屏电视的销量同比增长超过6倍。包括省电空调、扫地机器人、烘干机、零水压智能马桶、功能沙发在内的519个家电家居品类的成交额同比增长超过200%。

服装方面，羽绒服、冲锋衣、保暖内衣、羊绒衫、儿童雪地靴等商品的成交额同比增长均超过100%，瘦瘦靴、豆豆鞋、棉靴增长超过2倍，帽子、围巾等保暖配饰超过300个品牌增长翻倍。

为了提升消费者体验，京东服务联合京东汽车推出了工程师带充电桩上门、送装一体服务。在双11期间，京东汽车充电桩的销量同比增长95%，京东服务充电桩安装订单量同比增长110%。这些服务的推出和增长显示了京东在提升消费者服务方面的努力和成果。

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