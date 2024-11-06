小鹏发布鲲鹏电动：支持5C超充 1秒超过1公里

在今日下午的小鹏AI科技日活动中，小鹏汽车董事长何小鹏宣布了一项重大技术突破:小鹏汽车将推出全新的鲲鹏超级电动体系。这一体系旨在利用下一代电动技术，打造一个能够满足全球用户需求的先进增程系统。

小鹏的鲲鹏增程系统在多个方面超越了现有行业的普通增程动力技术。它不仅提供了更长的纯电续航里程，还具备快速充电能力和更低的噪音水平。鲲鹏增程系统的电池在纯电模式下能够达到430公里的续航，而综合续航能力更是达到了1400公里。

该系统还采用了5C超快充技术，这意味着电池的充电速度极快，每秒钟可以充入超过1公里的电量，仅需12分钟即可充至80%的电量。这样的充电效率使得用户每周仅需充电1到2次，极大地提升了增程电动车的使用便利性。

在噪音控制方面，鲲鹏增程系统的增程器在工作时极为安静，车内额外噪音仅为1dB，几乎让人感觉不到它的存在，为驾乘人员提供了更为舒适的体验。

针对行业内增程动力汽车在爬坡和高速行驶时动力不足的问题，小鹏鲲鹏增程动力系统提供了解决方案。系统配备大容量增程电池，并结合AI动力技术，能够根据驾驶环境智能调整动力输出。在常规路面上，车辆优先使用电力驱动;而在泥泞山区路面，车辆会提前启动发动机，实现发动机与电力的共同驱动，延长混合驱动周期，从而提供更强劲的动力输出。

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